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За создание схемы перехода на газовые котельные до 2028 года 1,6 млн рублей заплатит власть Бердска

20:30 19.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Что такое актуализация схемы теплоснабжения ? Предполагается создание локальных систем теплоснабжения с устройством блочно-модульных газовых котельных в зоне действия ЦТП, перевод котельной на работу на природном газе.

За создание схемы перехода на газовые котельные до 2028 года 1,6 млн рублей заплатит власть Бердска
Коммунальные сети Бердска — больное место

С 14 февраля управление ЖКХ Бердска ищет подрядную организацию на создание актуализации схемы теплоснабжения Бердска аж до 2028 года. Власть города готова заплатить за эту работу 1,6 млн рублей. При этом срок оказания услуг — с даты подписания контракта по 30 июня 2020 года.

При этом потенциальный победитель электронных торгов должен будет выполнить работу в два этапа. Сначала он подготовит проект актуализации схемы теплоснабжения с обосновывающими материалами. Он должен будет разработать проект в объеме и в составе, установленном нормативно-правовой базой, в том числе направить запросы, собрать и проанализировать данные, принять участие в рассмотрении и защите проектных решений на заседаниях рабочей группы. Эту работу победитель торгов должен завершить не позднее 1 мая этого года.

На втором этапе подрядная организация должна собрать замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения, провести публичные слушания по проекту и утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения. Этот этап должен завершиться до 30 июня 2020 года.

Так что же такое актуализация схемы теплоснабжения? За 1,6 млн рублей подрядная организация должна сформировать мастер-план развития централизованных систем теплоснабжения, рассмотреть и обосновывать на период до 2028 года сценарии развития систем теплоснабжения.

А именно, создание локальных систем теплоснабжения с устройством блочно-модульных газовых котельных в зоне действия ЦТП в/ч 64655 и ЦТП в/ч 12212 установленной мощностью БМГК до 12,5 Гкал*час, в зоне действия ЦТП 4Б и ЦТП 8Б установленной мощностью БМГК до 4,5 Гкал*час, а также в зоне действия ЦТП «Лесхоз» установленной мощностью БМГК до 1 Гкал*час.

Строительство блочно-модульных газовых котельных для теплоснабжения: детского сада и школы в микрорайоне «Южный» установленной мощностью БМГК до 2 Гкал*час, многоэтажной жилой застройки по ул. Кутузова установленной мощностью БМГК до 3,5 Гкла*час. А также перевод котельной «Озерная» на работу на природном газе с установленной мощностью до 2 Гкал*час. Кроме того, подрядчик обязан предусмотреть увеличение установленной мощности и производительности газовой котельной «Новая» со 100 Гкал*час до 135 Гкал*час. Утром 25 февраля имя победителя станет известно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Евгений Шестернин в апреле 2017 года подписал обновленную схему теплоснабжения города. Туда внесены существенные поправки, в том числе отказ от так называемого газового сценария, предполагавшего разместить на территории города 40 локальных котельных.

Напомним, схема теплоснабжения была принята в 2013 году, при и. о. главы Андрее Михайлове. Она подразумевала отказ от главных теплоисточников — котельной «Вега», «Новая» и ТГК-1, — и переход к локальным блочно-модульным газовым котельным. Революционную идею в экспертном сообществе приняли неоднозначно. Одни видели в этом лоббирование чьих-то бизнес-интересов и угрозу безопасности города. Другие, наоборот, считали строительство «локалок» прогрессивным решением, способным навсегда искоренить такое понятие как «теплопотери».

В 2016 году началась актуализация схемы. И специалисты пришли к выводу, что газовый сценарий сейчас реализовать практически невозможно. Из-за резко возрастающей цены газа сумма предполагаемых инвестиций возросла на 2 млрд рублей. И это при том, что и на прежних условиях очереди из инвесторов, готовых вложиться в строительство котельных, не было. Оказалось, что нет в Бердске и достаточного количества земельных участков для постройки новых объектов теплоснабжения.

Таким образом, в новой схеме теплоснабжения оставили три основных источника и прописали перспективу строительства только одной локальной газовой котельной. Она появится в районе лесхоза. Дело в том, что в этот район идет слишком длинная ветвь теплотрассы, и Комбинат бытовых услуг несет немалые убытки из-за потерь тепла.

Всего в теплоснабжение Бердска за 10 лет вложат порядка 1 млрд рублей. В основном, на модернизацию старого оборудования и строительство новых сетей.

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От редакции

Нужна схема актуализации теплоснабжения Бердску?

Аноним, 19 февраля 2020 13:58
Идею отключения домов от котельных- кочегарок хотели внедрить новосибирские инвесторы, вот почему в Бердске появился Кожин, как член этой команды. На конкурс по передачи сетей в концессию выходила не только "Багира" с бугра, но и другая фирма...в которой директором выступала бывший финансовый директор "Гортеплоэнерго" Новосибирска, т.е финансовый директор Кожина. Планировалось построить в Бердске более 40 шт газовых миникотельных, избавится от магистральных гнилых сетей, тем самым в разы сократить тепловые потери в сетях. Их в то время поддерживал Городецкий.Бригада была очень серьезных людей с прямой поддержкой столицы. На примере Бердска хотели показать какая эффективная может быть система. Бердск маленький, красивый и очень компактный городок для такого пилотного проекта. Но пока наши губы дули, кричали за сохранение кочегарок- БХЗ, БЭМЗа и ВЕГИ, практически город отстоял частные интересы людей которые своими трубами гадили на город И за счет гнилых магистральных труб поднимали максимально тарифы. Приятно читать, что новый руководитель возвращается к идеи перехода Бердска на газовые мини котельные. Кто тупит, можете проехать до Барвихи и полюбоваться на их локальную газовую котельну. Ни дыма, ни шума,работает в смену один оператор в белом халате.
Аноним, 19 февраля 2020 22:38
а почему минусы, пару слов.
Аноним, 19 февраля 2020 14:09
Это фото не к месту это частник как всегда забив на всех парк раскопал и тянет че то к своим магазинам а к коммунальным сетям это не имеет ни какого отношения.
Аноним, 19 февраля 2020 16:16
В Бердске нужна схема локального отопления внедрённая в Калининграде. Всё что нужно, это изучить локальные котельные Калининграда и более чем 20 лет практического опыта внедрения и экономии средств жителей Калининграда во всех секторах города в том числе ,даже в МКД, причем старые хрущёвки все переделали на газ в Калининграде! Причём кто слышал про аварии с газом в Калининграде? Никто! Потому что нет их там! Не нужно в Бердске изобретать велосипед, всё придумано до нас! Желания делать совсем нет, а главное лобби центрального отопления атмосферы в Бердске, вместо домов жителей Бердска, любого в Бердске задавит!
Аноним, 19 февраля 2020 18:03
а главное лобби центрального отопления атмосферы в Бердске, вместо домов жителей Бердска, любого в Бердске задавит!
пожалуйста расшифруйте. Ничего не понятно, набор слов

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