Магическая дата 20.02.2020: что принесет самый сильный день года. Как поймать удачу?

20 февраля может стать началом нового цикла развития человека. Браки, заключенные в этот день, будут удачными и крепкими.

Нумерологи считают, что в каждой дате заложен код

Астрологи утверждают, что в этот день можно привлечь к себе удачу на многие месяцы вперед.

В феврале 2020 года трижды выпадают энергетически сильные дни в году: 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020. Что сулит 20 февраля, по мнению астрологов, разбирался корреспондент ИА AmurMedia.

20 февраля начнутся 27 лунные сутки, которым покровительствует Трезубец. Поэтому в это время следует решать серьезные вопросы, опираясь на три точки зрения. Именно сейчас есть вероятность получить неожиданный исход, отмечают эксперты.

Нумерологи считают, что в каждой дате заложен код. А каждая цифра несет свое значение, комбинация которых влияет на все сферы жизни. Двойка обладает сильной энергией, которая может быть как созидательной, так и разрушительной. Поэтому эту энергию следует направлять в нужное русло. А значит наступает время лидеров, способных влиять на других.

20 февраля может стать началом нового цикла развития человека. Браки, заключенные в этот день, будут удачными и крепкими. Четверг, на который выпадает этот день, находится под покровительством Юпитера – планеты Счастья. Поэтому 20 февраля – хороший день для создания счастливой семьи.

Считается, что двойка приносит финансовый успех. Эксперты говорят, что этот день может принести даже удачу в лотерее и возможность увеличить инвестиции. 20 февраля примечателен тем, что деньги сами будут приходить к тому, кто их тратит. Самое время купить то, что давно хотелось.

20.02.2020 – почти зеркальная дата — палиндром. Такие числа почитаются людьми, увлекающимися магией. Желания, загаданные в это время, исполнятся. В этот день можно изменить свою судьбу. Поэтому постарайтесь привлечь себе удачу, пока есть такая возможность.

Источник: amurmedia.ru