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Лунный календарь посадочных дней на конец февраля: 24 и 25 февраля разрешается высев практически всех культур

15:21 19.02.2020 Фото: pixabay.com
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28 и 29 февраля – Луна в знаке Тельца, который отличается высокой урожайностью. Это высоко плодотворный знак, который имеет все предрасположенности для качественного и обильного урожая. Нужно только учитывать, что в эти посадочные дни высеянные семена долго всходят, но дают дружные проростки.

Лунный календарь посадочных дней на конец февраля: 24 и 25 февраля разрешается высев практически всех культур
Рост растений и дальнейшее их развитие зависит не только от фазы Луны, но и от созвездия

Лунный календарь на февраль 2020 года позволяет планировать работу, которая будет касаться посева семян. Оптимальным временем для их высева будут посадочные дни, которые совмещают в себе фактор нахождения созвездия и роста Луны. Они влияют на качество, всхожесть и плодовитость растений.

Посадочные дни в феврале 2020 года по лунному календарю в знаках Козерог и Рыбы
В оставшиеся дни февраля 2020 года еще будет подходящее время для высева семян. Вычислить их помогут посадочные дни по лунному календарю.

19 и 20 февраля – Луна будет находиться в знаке Козерог, который является малоплодородным знаком. Но разрешается высев семян растений, которые дадут хороший урожай. Срок хранения у них тоже будет хороший, только размер плодов может быть средний. Учитывая, что Луна убывающая, нужно садить растения, плоды которых созревают в земле, а также семена зелени.

Всхожесть семян в эти посадочные дни медленное, но зато они дают дружные всходы. Медленный рост компенсируется хорошей выносливостью, которую они приобретают за это время. Устойчивы к температурным перепадам, болезням и другим повреждениям. Давать плоды могут в продолжительном периоде.

24 и 25 февраля – Луна зайдет в созвездие Рыб. Этот знак один из самых продуктивных, поэтому разрешается высев практически всех культур. К тому же Луна прошла этап новолуния и перешла в стадию растущей. Этот посадочный день дает возможность получить хороший урожай. Растения будут иметь хорошо развитые корни, короткий стебель и дадут вкусные плоды.

Лунный календарь рекомендует в эти дни высаживать семена овощных: арахиса, баклажан, бахчевых, дайкона, капусты, картофеля, лагенарии, перца, огурцов, помидоров, свеклы, редьки и других растений.

Посадочные дни по лунному календарю в феврале 2020 года в знаке Тельца
Рост растений и дальнейшее их развитие зависит не только от фазы Луны, но и от созвездия, в котором она находится. Посадочные дни в Тельце позволят получить и собрать хороший урожай.

28 и 29 февраля – Луна в знаке Тельца, который отличается высокой урожайностью. Это высоко плодотворный знак, который имеет все предрасположенности для качественного и обильного урожая. Нужно только учитывать, что в эти посадочные дни высеянные семена долго всходят, но дают дружные проростки. Будут иметь много побегов, мощную корневую систему. В итоге они вырастут невысокими, но коренастыми растениями.

В эти дни Луна растущая, что увеличивает шансы собрать много плодов. По лунному календарю разрешается посев овощных культур: бобовых, капусты разного вида, лука, моркови, огурцов, редиса, редьки, томатов и других огородных растений.

Можно высевать семена зелени и пряных трав: артишок, валериана, кресс-салат, щавель, фенхель, шпинат, укроп, сельдерей. Среди полевых культур предпочтение нужно отдать кукурузе и подсолнечнику. Можно высевать семена цветов, которые впоследствии будут произрастать на клумбах, и пересаживать или высевать комнатную зелень.

Источник: rsute.ru

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