Бархатцы: когда высаживать на рассаду в 2020 году

Популярными и неприхотливыми бархатцами увлекаются многие садоводы. Они не требуют много к себе внимания, а радовать цветением могут до конца лета. Только для этого их нужно как можно раньше высадить на рассаду.

Цветы радуют глаз!

Посадка бархатцев на рассаду в 2020 году по лунному календарю помогает получить крепкие растения и ранее цветение. Благоприятное время очень важно, чтобы получить крепкую и здоровую рассаду. Высевая семена с определенной периодичностью, можно цветение бархатцев растянуть на весь теплый сезон.

Посадка бархатцев на рассаду по лунному календарю в феврале и марте 2020 года

Планируя на весну засаживание клумб или приусадебных участков цветами, нужно заранее знать, когда хочется дождаться цветения. Для раннего распускания цветов требуется и ранний высев семян. Это можно сделать только рассадным способом.

Популярными и неприхотливыми бархатцами увлекаются многие садоводы. Они не требуют много к себе внимания, а радовать цветением могут до конца лета. Только для этого их нужно как можно раньше высадить на рассаду. Давно уже известно, что лунный календарь является хорошим помощником, чтобы получить здоровую и обильно цветущую в будущем рассаду бархатцев.

На рассаду в феврале 2020 года по лунному календарю можно высаживать:

24 и 25 число. В это время Луна будет находиться в продуктивном знаке Рыбы. Высеянные в это время бархатцы будут иметь хороший корень и крепкий, но короткий стебель;

в марте:

1 – Луна в Тельце. Растения дают дружные всходы. Растут не высокие и коренастые;

2-3 – Луна в знаке Близнецы. Посев благоприятный, но растение может иметь слабый стебель;

6 – Луна в знаке Рак, который является плодородным знаком. Но посеянные растения имеют слабый стебель, поэтому для высокорослых сортов бархатцев не очень пригоден, а для низкорослых или средних будет отличным временем;

9 и 10 – Луна в Деве. Знак малоплодородный, но для однолетних цветов он подходит как нельзя лучше. Цветы могут быть мелкие, но очень красивые;

27 и 28 – Луна будет находиться в Тельце, в плодовитом знаке, который годится для посева семян бархатцев. Цветы смогут дать красивые и пышные соцветия, будут иметь хорошую корневую систему. Растут невысокие, но коренастые кустики.

Лунный календарь на апрель и май в 2020 году для высева бархатцев на рассаду

Посев семян бархатцев в апреле 2020 года:

5 и 6 числа Луна будет находиться в знаке Дева. Посаженые цветы имеют привлекательный вид с множеством мелких соцветий;

23 и 24 числа по лунному календарю Луна будет находиться в Тельце, который годится для посева бархатцев на рассаду.

Посев семян бархатцев на рассаду в мае 2020 года:

2 и 3 числа Луна будет находиться в знаке Дева. В этот период рекомендуется высаживать много разных цветов, которые порадуют красивым цветением. Одними из них являются и бархатцы;

20, 21 и 22 мая, когда Луна заходит в созвездие Тельца, наступает лучшее время для посева бархатцев. В плодородном знаке все культуры и цветы дают дружные всходы, но долго прорастают, что тоже нужно учитывать. Цветы имеют много отростков. Цветут долго и красиво.

Лунный календарь помогает правильно спланировать время высева семян, чтобы получить хорошие результаты. Садоводам, которые хотят, чтобы бархатцы их радовали на протяжении всего теплого периода, нужно высевать семена в несколько этапов. Такой метод позволит получить начало цветения уже в мае и растянуть его до осени.

Для правильного формирования рассады бархатцев им нужно после всходов создать благоприятные условия. Если световой день короткий, то потребуется дополнительный свет, чтобы они не вытянулись. Бархатцы не любят переувлажненную почву, поэтому достаточно поливать 1 раз в 2-3 дня. Но не нужно переусердствовать – заливать их не стоит. Только увлажнять землю – этого для них будет достаточно.

Источник: rsute.ru