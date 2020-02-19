Что лучше для омоложения кожи? Мезотерапия или биоревитализация

Если говорить о биоревитализации, то она устраняет мелкие морщинки, выравнивает рельеф кожи, повышает ее тонус и упругость, сужает поры, уменьшает видимость пигментных пятен и создает эффект терапевтического лифтинга. Все это делает лицо более молодым, свежим и сияющим на вид.

Конечная цель обеих методик одна — обновить и восстановить кожу

Мезотерапия и биоревитализация — помощники современных женщин в борьбе за их молодость и красоту. В чем суть этих методов, чем они отличаются, как воздействуют на кожу и какие проблемы помогают решить, разобрался экспертный онлайн-журнал Beauty HUB.

В попытках остановить время и оттянуть процесс старения как можно дольше многие женщины прибегают к различным антивозрастным хитростям, включая интрадермальные уколы для омоложения кожи. На пике популярности сегодня находятся процедуры мезотерапии и биоревитализация — инъекционные методики эстетической медицины, которые используются косметологами для коррекции возрастных изменений и устранения дефектов кожного покрова. Они помогают оживить и вернуть к жизни увядающую кожу, а также решить определенные эстетические проблемы.

Эти два метода объединяет одна цель — улучшить кожу лица и тела. Но принципы воздействия, концентрация, состав и глубина введения препарата у них совершенно разные. Так что же такое мезотерапия и биоревитализация, в чем их отличия и, главное, что из них эффективнее? Ниже — краткий ликбез для тех, кто хочет разобраться.



СутьКак уже понятно, обе процедуры сводятся к введению лекарственных составов в верхние или средние слои кожи для решения конкретных проблем — от осветления тона и подтяжки овала лица до глубоких морщин, рубцов и целлюлита.

Так, для биоревитализации используется однокомпонентный гелевый препарат на основе гиалуроновой кислоты. Он вводится на глубине 1-2 мм, но активный компонент проникает в глубинные уровни тканей, помогая интенсивно увлажнить, оживить, напитать и вернуть к жизни увядающую кожу.

Мезотерапевтические коктейли, напротив, имеют более богатый список ингредиентов, которые работают в основном с поверхностными проблемами кожного покрова. Процедура проводится точечно (глубина введения — 2-3,9 мм), оказывая комплексное воздействие на поврежденные ткани и борясь с более серьезными дефектами кожи.

Задачи

Несмотря на характерные различия, конечная цель обеих методик одна — обновить и восстановить кожу. Это достигается путем поддержки нитей коллагена и эластина (главных белков дермы) и регулировки активности фибробластов — клеток соединительной ткани, поддерживающих молодость и отвечающих за регенерацию кожи.

Если говорить о биоревитализации, то она устраняет мелкие морщинки, выравнивает рельеф кожи, повышает ее тонус и упругость, сужает поры, уменьшает видимость пигментных пятен и создает эффект терапевтического лифтинга. Все это делает лицо более молодым, свежим и сияющим на вид.

Тогда как мезотерапия позволяет локально избавиться от таких проблем, как гиперпигментация, угревая болезнь, рубцы, расширенные капилляры и «сосудистые звездочки» на лице, растяжки, «апельсиновая корка», выпадение волос и даже облысение. Метод также подходит для реабилитации кожи после химических пилингов, лазерной шлифовки и пластических операций.

Эффект

Все очень индивидуально. В некоторых случаях видимый результат может наблюдаться уже после первого сеанса. Но стоит помнить о накопительном эффекте обеих процедур. Стойкий эффект будет заметен только по окончании всего курса.

Что выбрать

Правильно определить, что необходимо вашей коже в данный момент, может только опытный врач-косметолог. Ориентируясь на конкретную ситуацию и индивидуальные показания пациента, специалист даст свои рекомендации и поможет подобрать наиболее оптимальную методику для устранения тех или иных состояний или дефектов кожи.

Источник: hochu.ua