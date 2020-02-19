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Красота / Общество

8 марта 2020 года: лучшие идеи макияжа и прически на весенний праздник

15:34 19.02.2020 Фото: pixabay.com
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Универсальный и беспроигрышный вариант — стрелки и красная помада. Помните, что яркие губы будут красиво выглядеть только «в паре» с идеальным (ровным) тоном лица.

8 марта 2020 года: лучшие идеи макияжа и прически на весенний праздник
Афро кудри — красивая прическа, которая подойдет для ярких девушек

8 Марта — это праздник, когда хочется больше весеннего тепла и красных матовых губ. Красивый макияж и прическа поможет чувствовать себя на все 100%.
Совсем недавно мы рассказали вам о самых интересных вариантах маникюра на 8 Марта, которые подойдут на каждый день и дополнят ваш праздничный look. Лаконичность или яркие краски? Выбор за вами!

Мы решили задать несколько вопросов hair&make-up master Арине Бондаренко как сделать и подобрать самостоятельно макияж и прическу. Все секреты визажиста уже в материале!

Стрелки на глазах и красная помада
Каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно (и не только 8 Марта).

«Универсальный и беспроигрышный вариант — стрелки и красная помада. Помните, что яркие губы будут красиво выглядеть только «в паре» с идеальным (ровным) тоном лица. Сделайте легкую коррекцию и подчеркните скулы бронзером. Сияния придаст хайлайтер с мелким шиммером. Как сделать стрелки? Есть несколько вариантов».

Используйте подводку, фломастер или лайнер.
Стрелка с помощью теней. Это интересный вариант, ведь линия будет не такая четкая (как дымка), но подчеркнет межресничную зону и сделает взгляд более выразительным.
Контур карандашом. Для того, чтобы текстура «держалась» дольше — пройдитесь сверху необходимом цветом теней.
Макияж — smoky eyes
Макияж и прическа должна соответствовать мероприятию. Один из вариантов, который подойдет для места с плохим освещением — смоки айс в коричневых оттенках. Добавьте бронзовый или золотой цвет при основании века. Такая деталь прибавит блеска вашим глазам. Для оформления губ можно выбрать полупрозрачный глянцевый блеск.

Прическа — локоны с прикорневым объемом
Важный элемент вашего образа, который может полностью преобразить look. Универсальный прическа — локоны. Их можно сделать с помощью утюжка (оптимальный диаметр — 25 мм.).
Арина рассказала свой секрет, который помогает создать пышную укладку с прикорневым объемом.

Накрутите все волосы.
Нанесите по пробору специальную пудру для объема или немного сухого шампуня.
Легкими движениями втирайте текстуру в корни волос, а затем — «приподнимите» локоны кончиками пальцев.
Зафиксируйте локоны фиксирующим спреем.
С помощью такой укладки можно сделать текстурный хвост или собрать волосы в небрежный пучок. Быстро и легко!

Интересная прическа и яркий макияж на 8 Марта
Афро кудри — красивая прическа, которая подойдет для ярких девушек. Она выглядит очень необычно. Эффект может «держатся» до 3-5 дней. Секретный момент: укладка достаточно объемная, поэтому стоит выбрать более облегающий look. Сделать локоны можно с помощью специального утюжка (диаметр до 10 мм).
Вечерний макияж дополнит яркий образ. Используйте пигменты и блестки. Обратите внимание на сливовые и вишневые оттенки губной помады.

Источник: hochu.ua

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