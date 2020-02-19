17 февраля 2020 года начался ретроградный Меркурий : Как защитить себя от его влияния

Астрологи уверяют, что в период «ретроградности»: мысли — тормозят, транспорт — опаздывает, техника — ломается. Общение с людьми тоже может страдать.

Когда Меркурий проходит мимо планеты Земля, может казаться, что он поменял направление и движется назад

Ретроградный Меркурий в 2020 году будет беспокоить жителей планеты Земля 3 раза. Каждый раз явление задержится примерно на 3 недели. Как же себя вести и чего не стоит делать, чтобы не винить во всех своих проблемах планету? Подробнее об этом читайте дальше в статье.

Ретроградный Меркурий: что это такое?

Начнем с того, что такое Ретроградный Меркурий? Само по себе словосочетание «ретроградное движение» значит — движение в направлении, противоположном направлению прямого движения. Этот термин может относиться к направлению вращения одного тела вокруг другого по орбите или к вращению тела вокруг своей оси, а также к другим орбитальным параметрам, таким как прецессия и нутация.

Когда говорим «Ретроградный Меркурий», то имеем в виду оптическую иллюзию. Меркурий — самая близкая планета к Солнцу, которая вращается вокруг него быстрее Земли.

Так, когда Меркурий проходит мимо планеты Земля, может казаться, что он поменял направление и движется назад — с запада на восток. Не получается представить, о чем речь? Рассмотрим на примере двух поездов:

Представьте, что вы сидите в одном поезде и смотрите на состав на соседней платформе, который медленно начинает двигаться вперед. В это время и ваш поезд двинулся вперед и в какой-то момент обогнал соседа, создав иллюзию, что соседний поезд начал двигаться назад.

Аналогичный эффект возникает с Меркурием. Но, по логике, «ретроградной» может быть любая планета. Просто у Меркурия самая короткая орбита вокруг Солнца и он чаще других «пролетает» мимо Земли.



Когда будет Ретроградный Меркурий в 2020 году?

Астрологи уже рассказали, что в 2020 году жителям Земли придется трижды пережить/перетерпеть/переждать Ретроградный Меркурий. И каждый из этих периодов продлится (+/-) 3 недели.

Первый начался уже — 17 февраля 2020 года в 02:54 и завершится 10 марта 2020 года в 05:48 (киевское время).

Второй — 18 июня 2020 года в 06:58 и закончится 13 июля 2020 года в 10:25 (киевское время).

Третий – 14 октября 2020 года в 03:05 и завершится 3 ноября 2020 года в 19:50 (киевское время).

Ретроградный Меркурий: почему астрологи пугают нас этим явлением?

Многие астрологи считают, что в период Ретроградного Меркурия в жизни людей все выходит из-под контроля. Более того — даже техника ломается чаще обычного.

А все почему? Потому что планета Меркурий названа в честь древнеримского бога торговли, символизирует мышление, обмен, передачу и переработку информации, интеллектуальные способности. Так, мыслят звездочеты, в период «торможения» планеты — замедляется и мышление человека. Из-за чего в делах, связанных с движением, торговлей и коммуникацией во время Ретроградного Меркурия могут происходить сбои и проблемы.



Ретроградный Меркурий: что нельзя делать?

Астрологи уверяют, что в период «ретроградности»: мысли — тормозят, транспорт — опаздывает, техника — ломается. Общение с людьми тоже может страдать.

Поэтому договоры и контракты лучше не заключать. Также не стоит начинать новые проекты и вести работу во благо нового бизнеса. Иначе ошибки, допущенные в этот период, придется долго исправлять.

Покупать технику в период Ретроградного Меркурия тоже не стоит. Даже если ее будут продавать по скидке, — откажитесь от этого сомнительного удовольствия, иначе позже обнаружите в ней дефекты или просто пожалеете о напрасной потере денег.

Кроме того, когда Ретроградный Меркурий — не стоит менять место жительства, арендовать новые объекты, менять работу. Астрологи уверены, успеха это не принесет. Даже наоборот — надолго вы там не задержитесь, да и проблем с документами не избежать.

В период «ретроградности» также не рекомендовано заводить новые знакомства. Скорее всего, вы создадите неправильное впечатление о себе.



Ретроградный Меркурий: что можно делать?

В чем точно уверены астрологи, так это в том, что в период Ретроградного Меркурия можно и нужно подводить к финалу давно начатые задачи. Возможны также ситуации, когда придется решать какие-то дела, истоки которых тянутся с прошлого.

Что ж, верить или не верить в влияние Ретроградного Меркурия — личное дело каждого. Нам остается пожелать вам всего хорошего в любой из 365 дней в году.

Источник: hochu.ua