Заела нищета и денег нет: Какими документами можно подтвердить тяжелое материальное положение?

Справка о доходах не является бесспорным подтверждением тяжелого материального положения гражданина и не свидетельствует о том, что указанное в справке место работы является его единственным источником дохода.

Тяжелое материальное положение в большинстве случаев предполагает низкий уровень имущественной обеспеченности гражданина (его семьи), при котором удовлетворение минимальных потребностей становится невозможным либо крайне затруднительным

Тяжелое материальное положение в зависимости от ситуации можно подтвердить документами о доходах, справкой о постановке на учет в органе занятости, документами о наличии заболевания и оплате лечения, кредитным договором, справкой о стихийном бедствии и др.

Тяжелое материальное положение в большинстве случаев предполагает низкий уровень имущественной обеспеченности гражданина (его семьи), при котором удовлетворение минимальных потребностей становится невозможным либо крайне затруднительным.

Документальное подтверждение тяжелого материального положения зависит от целей, ради которых необходимо определить такое положение, а также от конкретных обстоятельств.

Цели определения тяжелого материального положения

Подтвердить тяжелое материальное положение потребуется, например, в следующих случаях.

1.Для смягчения ответственности за налоговые правонарушения (пп. 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ).

2.Чтобы избежать принудительного выселения из социального жилья в случае невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги свыше шести месяцев в связи с тем, что наниматель и дееспособные члены его семьи потеряли работу и не могут трудоустроиться, несмотря на принимаемые ими меры (ч. 1 ст. 90 ЖК РФ; п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14).

3.Для ограничения судом дееспособности гражданина, если материальное положение его семьи стало тяжелым из-за его пристрастия к азартным играм, злоупотребления им спиртными напитками или наркотиками и если он не оказывает необходимой материальной помощи членам семьи, которых обязан содержать, либо члены его семьи вынуждены содержать его самого (п. 1 ст. 30 ГК РФ; абз. 4 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

4.Для определения размера подлежащих уплате алиментов, назначения административного наказания, снижения размера взыскиваемого с работника ущерба, а также при исполнении решения суда (ст. 98 СК РФ; ч. 2 ст. 4.1, ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ; ст. 250 ТК РФ; ст. 203 ГПК РФ).

5.Для получения материальной помощи от работодателя, в том числе бывшего. Оказание помощи работникам (в том числе бывшим), находящимся в тяжелом материальном положении, предусмотрено в некоторых ведомственных актах (п. 45 Примерного положения, утв. Приказом МИД России от 26.08.2019 N 17690; п. 46 Примерного положения, утв. Приказом Минсельхоза России от 19.06.2019 N 341; п. 4.1 Приложения N 5 к Приказу Минтруда России от 16.11.2012 N 536н).

Документы, подтверждающие тяжелое материальное положение

Единый перечень документов, подтверждающих тяжелое материальное положение гражданина (его семьи), в законодательстве отсутствует.

Как правило, о тяжелом материальном положении свидетельствуют документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у гражданина (его семьи) доходов и их размер, недостаточный для покрытия соответствующих расходов.

К документам об уровне доходов могут быть отнесены справка о доходах и суммах налога физического лица, справки о заработной плате с места работы, размере пенсии, сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального обеспечения.

Обратите внимание! Справка о доходах не является бесспорным подтверждением тяжелого материального положения гражданина и не свидетельствует о том, что указанное в справке место работы является его единственным источником дохода (Апелляционное определение Московского городского суда от 24.02.2015 по делу N 33-5513/15).

Порядок документального подтверждения тяжелого материального положения может быть предусмотрен, в частности, ведомственными актами или локальными актами работодателя. Так, чтобы подтвердить тяжелое материальное положение, связанное с необходимостью проведения дорогостоящего лечения, и получить в связи с этим материальную помощь, потребуются документы о произведенных расходах. К таким документам относятся копии договоров об оказании медицинских услуг, кассовых чеков, квитанций (п. 2 Положения, утв. Приказом ГУСП от 14.05.2018 N 36; пп. «в» п. 3.6 Приложения N 1 к Приказу Генпрокуратуры России от 16.01.2013 N 28).

О тяжелом материальном положении в случае утраты или повреждения имущества в результате пожара, другого стихийного бедствия могут свидетельствовать соответствующие справки (абз. 2 п. 15 Положения, утв. Приказом Росздравнадзора от 22.11.2017 N 9630).

Если к тяжелому материальному положению гражданина (его семьи) привели такие обстоятельства, как получение тяжелой травмы, заболевание (в том числе членов его семьи), наличие кредитных обязательств, отсутствие работы, подтвердить их можно документами о тяжести заболеваний, сроке реабилитации, о постановке на учет в органе занятости, копиями кредитных договоров (п. 6 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018; абз. 6 разд. IX Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015).

Материал подготовлен специалистами Консультант. Плюс/Азбука права