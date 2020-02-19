Детское пособие от 1,5 до 3 лет: Откажут в выплате мамам малышей из-за взрослых первенцев в России, Бердске и Новосибирске

Детское пособие до трех лет выдается только на первого ребенка. Даже если старшие дети уже стали совершеннолетними и самостоятельными.

За назначением детского пособия можно обратиться в Центр социальной поддержки населения

Получить детское пособие от 1,5 до 3 лет в размере 12 037 рублей могут только мамы малышей, рожденных после 1 января 2018 года в Бердске.

— Если на момент рождения второго ребенка, первому уже 21 год, могу я получать пособие на малыша, как на первого? — спрашивает читательница «Курьер. Среда. Бердск».

Как пояснили в Центре социальной поддержки населения (ЦСПН), в любом случае у данной женщины это второй ребенок, и пособие как на первого ему не положено.

Напомним, многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».