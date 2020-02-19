28 -летний папа самостоятельно родил себе сына в США

28 — летний житель США благополучно выносил и родил ребенка своему возлюбленному. Раньше Уайли Саймoн был девушкой, но потом решил сменить пол. Для мужчины беременность стала неожиданностью, он не был готов к отцовству.
Всю беременность его сопровождали косые и осуждающие взгляды прохожих, но в целом, беременность протекала стабильно. Ему лишь пришлось отменить прием мужских гормонов в период вынашивания.
Счастливый отец говорит, что оно того стоило, теперь у него есть замечательный сынок, которого они будут воспитывать вместе с возлюбленным Уайли. Малыша назвали Роуэн. Папы любят его всем сердцем и даже подумывают о рождении второго ребенка, но вынашивать дитя самостоятельно уже не удастся, потому что в скором времени Уайли сменит пол полностью и детородных органов у него уже не будет.