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Проголосовать за проект центрального парка просят жителей Бердска

15:15 19.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2020 году будут начаты работы по благоустройству общественной территории «Городской парк культуры и отдыха», завершение которых планируется провести в 2021 году.

Проголосовать за проект центрального парка просят жителей Бердска
Голосование начнется 21 февраля

В 2018 году в результате рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, победил Городской парк культуры и отдыха города Бердска.
В 2020 году будут начаты работы по благоустройству общественной территории «Городской парк культуры и отдыха», завершение которых планируется провести в 2021 году.
Для подтверждения намерения по завершению ремонтных работ данной общественной территории в 2021 году проводится рейтинговое голосование жителей.

Голосование в форме интернет – голосования будет организовано на официальном сайте администрации города Бердска https://berdsk.nso.ru/page/24728 с 00:00 часов 21 февраля 2020 года до 24:00 часов 28 февраля 2020 года.

Приглашаем бердчан принять активное участие в голосовании!

Источник: Администрация Бердска

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От редакции

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Аноним, 19 февраля 2020 15:30
Я не хочу изменений в парке.

Я хочу хорошие дороги, освещенные улицы, широкие тротуары, удобные многоуровневые развязки, доступные электрички без горных перевалов, автобусы до 24:00, хорошую медицину, доступные берега и леса, пусть даже платные туалеты в кафе и магазинах, парке и вокзале, безопасный город без нарков, алков и неадекватных малолеток и свалку за 20 километров от города.
Ограда в парке, цирк на площади и старый вокзал меня не волнуют.
Аноним, 19 февраля 2020 15:39
Эх, сильны мы проектами! Как бы оставшиеся деревья не извели...

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