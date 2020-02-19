Проголосовать за проект центрального парка просят жителей Бердска

В 2020 году будут начаты работы по благоустройству общественной территории «Городской парк культуры и отдыха», завершение которых планируется провести в 2021 году.

Голосование начнется 21 февраля

В 2018 году в результате рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, победил Городской парк культуры и отдыха города Бердска.

В 2020 году будут начаты работы по благоустройству общественной территории «Городской парк культуры и отдыха», завершение которых планируется провести в 2021 году.

Для подтверждения намерения по завершению ремонтных работ данной общественной территории в 2021 году проводится рейтинговое голосование жителей.

Голосование в форме интернет – голосования будет организовано на официальном сайте администрации города Бердска https://berdsk.nso.ru/page/24728 с 00:00 часов 21 февраля 2020 года до 24:00 часов 28 февраля 2020 года.

Приглашаем бердчан принять активное участие в голосовании!

Источник: Администрация Бердска