19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Запретить продавать вейпы детям и школьникам хотят в России

15:45 19.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Депутаты также хотят существенно ограничить курение вейпов в лифтах, на детских площадках, на рабочих местах.

Запретить продавать вейпы детям и школьникам хотят в России
Ограничения для вейперов рассматривают в Госдуме

В России предлагают ограничить курение кальянов и вейпов в общественных местах. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по охране здоровья во втором чтении на заседании 19 февраля.

Документ был внесён членами Совета Федерации во главе с первым зампредседателя Комитета по социальной политике Валерием Рязанским и депутатами Государственной Думы во главе с первый зампредседателя Комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым.

Законопроектом предлагается дополнить действующий ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» «электронное курительное изделие», «кальян».

Документом распространяется отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции на их использование в образовательных, спортивных, медицинских организациях, учреждениях культуры, на транспорте, в гостиницах, предприятиях общественного питания, торговли, в помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, на рабочих местах, в лифтах и помещениях общественного пользования многоквартирных домов, на детских площадках.

Также законопроектом предлагается запретить розничную продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс использования таких изделий.

Предполагается, что понятие «электронное курительное изделие» будет охватывать как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счёт нагревания табака, что будет способствовать упорядочиванию определений и однозначному их толкованию.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в связи с ростом популярности использования различных электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категорий граждан, защита которых должна быть приоритетной.

Источник: Парламентская газета

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете запрет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Алла Пугачева рассказала о подтяжках, которые помогают выглядеть моложе своих лет
16:11 19-02-2020
Алла Пугачева рассказала о подтяжках, которые помогают выглядеть моложе своих лет
Бердск80 тысяч уникальных многоразовых масок в сутки будут выпускать в Бердске
16:09 19-02-2020
80 тысяч уникальных многоразовых масок в сутки будут выпускать в Бердске
Что лучше для омоложения кожи? Мезотерапия или биоревитализация
16:06 19-02-2020
Что лучше для омоложения кожи? Мезотерапия или биоревитализация
БердскКолдобины и накаты на дорогах в микрорайоне Космическом ликвидирует ЦМУ Бердска
16:00 19-02-2020
Колдобины и накаты на дорогах в микрорайоне Космическом ликвидирует ЦМУ Бердска
Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология 2
15:55 19-02-2020
Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология
У неё коронавирус: выгнали с уроков учителя школьницу с насморком
15:50 19-02-2020
У неё коронавирус: выгнали с уроков учителя школьницу с насморком
17 февраля 2020 года начался ретроградный Меркурий : Как защитить себя от его влияния
15:50 19-02-2020
17 февраля 2020 года начался ретроградный Меркурий : Как защитить себя от его влияния
Валерий Меладзе показал свою личную подросшую ВИА - ГРУ
15:49 19-02-2020
Валерий Меладзе показал свою личную подросшую ВИА - ГРУ
Запретить продавать вейпы детям и школьникам хотят в России
15:45 19-02-2020
Запретить продавать вейпы детям и школьникам хотят в России
БердскДетское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и Новосибирске
15:39 19-02-2020
Детское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и Новосибирске