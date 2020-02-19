Масленица 2020: Как празднуют объедуху в разных странах мира

Например в Исландии дети рано утром будят родителей разукрашенным самодельным хлыстом, при этом они выкрикивают название пирожных: «Bollur, bollur!». Сколько успеешь крикнуть, столько штук и получишь.

Масленица

Оказывается, любимый славянскими народами праздник Масленица имеет аналоги в разных культурных традициях. Символические проводы зимы устраивают в других странах мира, хотя они и сопровождаются специфическими традициями. Как отмечают Масленицу в других странах, читайте далее в материале.

В Украине, России и Беларуси Масленица в 2020 году отмечается с 24 февраля по 1 марта. Не секрет, что дата празднования зависит от православной Пасхи, так как масленичная неделя всегда заканчивается перед семинедельным Великим постом. В народной традиции Масленица имеет и другие названия: Сырная седмица, Блинница, Кривошейка, Объедуха. Про наши традиции празднования Масленицы мы писали не раз, точно, как и публиковали оригинальные рецепты блинов.

В этом материале далее читайте, как отмечают Масленицу в других странах.

Великобритания

В католической и лютеранской традициях день заговения на Великий пост называется Жирным вторником. В Великобритании его зовут Блинным днем (Pancake day), поскольку британцы, как и славяне, обожают блины и ассоциируют их с началом теплой солнечной поры.

В Жирный вторник в старинном британском городке Олни устраивают праздничный блинный забег. Женщины (а теперь и мужчины, дети) в накрахмаленных фартуках и пышных юбках ждут первого звона колокола, доносящегося с главной ратуши, — он означает, что пора испечь первый идеальный блин. Второй удар дает старт самому забегу. Десятки, сотни участников пытаются достигнуть финиша, не уронив лакомство, а некоторые еще и умудряются несколько раз подбросить блин в воздух. Победителя блинной гонки традиционно угощают шампанским, и он получает поцелуй (если выиграла женщина) звонаря с пожеланиями здоровья и благополучия или крепкое дружеское рукопожатие (если победу одержал мужчина).

Франция

Во Франции и других франкоязычных странах и регионах (например, в Канаде), а также в американском Новом Орлеане Жирный вторник называется Марди Гра (Mardi Gras). Этот праздник тоже сопровождается поеданием блинов (которые французы называют крепами и готовят из каштановой муки) и карнавалом, но имеет отличную от всех историю.

По легенде в одном небольшом городке жила прекрасная девушка Роз, расположение которой мечтал завоевать каждый мужчина. Но ее сердце принадлежало возлюбленному Габриелю. Вечером Жирного вторника в том городке устроили шумное гуляние, и местные парни увлекли Роз в танце. Габриель оказался не у дел. И тут из толпы к красавице приблизилась странная фигура. Чужак подхватил девушку и начал кружить… цокая копытами. Когда из его ноздрей вырвалось пламя, все поняли: это сам Дьявол! Роз уже была в беспамятстве, а Сатана ждал окончание дня: с последним ударом часов он мог забрать в своем темное царство душу этой прелестницы. Никто из ухажеров не рискнул вырвать девушку из адских объятий, и только Габриель смог это сделать. С тех пор Марди Гра так и отмечают: праздник должен обязательно закончиться до полуночи.

Шотландия

В Шотландии на Масленицу пекут постные лепешки. Чтобы их приготовить, нужно насыпать в ладони горсть овсяной муки. Крепко сжать руки и опустить в холодную воду. Получится мучной шар, который нужно выпекать в очаге прямо в горячей воде. У шотландцев приготовление масленичных блинов — это целый ритуал, в котором участвует вся семья.

Греция

Греческая Масленица называется Апокриесом (буквальный перевод – «без мяса») и ознаменовывается трехнедельным торжеством. Как славянский праздник, Апокриес имеет языческие корни. В Древней Греции его посвящали богу виноделия Диониса – праздник выпадал на сезон, когда у крестьян заканчивалось мясо. Традиционно зарезали свинью и жарили ее на вертеле. На брюхе у свиньи вырезали крест, а на конечности клали угли с ладаном. Когда угли поджигали, все участники праздника желали друг другу здоровья и долголетия. Традиция жарить свинью на огне сохранилась и сейчас, так же как и костюмированное шествие. Театральное действо сопровождается громким песнопением и всеобщим весельем – так еще в древние времена люди изгоняли из города злых духов. А теперь просто радуются началу весны и зарождению новой жизни.

Исландия

В Исландии на Масленицу принято устраивать обильный пир в эти дни. В наши дни готовят пирожные особого вида, наполненные взбитыми сливками и политые снаружи глазурью. С новым блюдом появилась и новая забава. Дети рано утром будят родителей разукрашенным самодельным хлыстом, при этом они выкрикивают название пирожных: «Bollur, bollur!». Сколько успеешь крикнуть, столько штук и получишь. Изначально им нужно было бить самих себя, что, возможно, восходит к языческому обряду пробуждения сил природы. После домашних угощений, вся семья отправляется на прогулку, и дети ищут лакомства уже в булочных. При этом они поют песни и рассказывают стихотворения.

Чехия

В Чехии на Масленицу молодые парни вымазывают сажей лица и под музыку обходят всю деревню. С собой они возят деревянный брусок — «клатик». Его вешают на шею или привязывают к руке или ноге всем девушкам. Молодая девушка должна откупиться, чтобы избавиться от такого «украшения».

Норвегия

Масленица в Норвегии длится всего три дня. Все эти дни нужно есть как можно больше жирной и вкусной пищи.

Дания

В Дании Масленицу отмечают очень весело: устраивают театральные представления и концерты, ученики еще пишут своим друзьям шуточные записки, которые передают адресам, своим друзьям, инкогнито. А если мальчик получил такое письмо от девочки и угадал ее имя, то на Пасху она дарит ему шоколадку.

Теперь вы знаете, какие традиции празднования Масленицы в других странах. Также сохраняйте поздравления с Масленицей, чтобы поздравить друг друга с праздничной неделей.

Источник: hochu.ua