Ген короткого сна: Кто может спать меньше 8 часов без вреда для здоровья

Сокращая длительность сна, можно увеличить время для работы. Эпизодически так можно делать, но если длительное время — это чревато всякими болячками. Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет.

Сокращение часов сна для большинства обычных людей — это смертельно опасно Спать по восемь часов в день — общепринятая норма, но если есть правило, то всегда должны быть и исключения. О тех, кому общечеловеческие стандарты чужды и почему за ними не стоит повторять, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Наполеон Бонапарт, Александр Македонский, Леонардо да Винчи — их всех объединяет миф, что они мало спали и поэтому многое успевали. Увы, проверить подлинность этих историй сложно, а повторять за великими, уменьшая количество часов сна, — себе дороже, считает доктор биологических наук Владимир Дорохов. В интервью радио Sputnik он рассказал, что могло отличать известных личностей от всех нас.

«Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер — они мало спали. О Тэтчер достоверно известно, что у нее был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически», — пояснил эксперт.

Сокращение часов сна для большинства обычных людей — это смертельно опасно, рассказал Владимир Дорохов. В интервью радио Sputnik он указал на то, что сон нужен, чтобы «чинить» организм человека от «ошибок». Если не будет сна, то не будет и своевременного «ремонта», и начнутся проблемы со здоровьем.