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Алла Пугачева рассказала о подтяжках, которые помогают выглядеть моложе своих лет

16:11 19.02.2020 Фото: wikimedia.org/Сергей Серебро
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Конечно, я делала пластику когда-то. Манипуляции были проделаны в области скул и лба.

Алла Пугачева рассказала о подтяжках, которые помогают выглядеть моложе своих лет
Как бы там ни было, а Алла Пугачева выглядит сейчас превосходно

Те, кто следят за жизнью и творчеством Аллы Пугачевой, в курсе, что за годы ее внешность претерпела изменений. И хотя ранее Примадонна отрицала какое-либо вмешательство в организм, то теперь откровенно рассказала о пластике и возрастном уходе за красотой.
На своей странице в Инстаграм Алла Пугачева многим делится с публикой. И в последнее время появилось еще больше слухов о том, что она снова сделала пластику, ведь в свои 70 она выглядит не намного старше своей дочери, 48-летней Кристины Орбакайте.

В недавнем интервью НТВ жена Максима Галкина рассказала, что обращалась к помощи пластических хирургов, а также поведала, что ей сейчас помогает хорошо выглядеть.

Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки.

Манипуляции были проделаны в области скул и лба. Но что касается уколов красоты, то Алла Борисовна к таким не прибегала и отмечает, что не очень разбирается в бьюти-трендах.
Нити — это ужасно. Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом. Я пока читаю в инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею. Сейчас мне ничего не надо, потом. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то, делятся опытом.

Предвкушая волну негатива, звезда оправдывается:

Будет вам 70 лет, тогда поймете меня.

Как бы там ни было, а Алла Пугачева выглядит сейчас превосходно и для многих является примером.

Источник: hochu.ua

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