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У неё коронавирус: выгнали с уроков учителя школьницу с насморком

15:50 19.02.2020 Фото: bewellbuzz.com
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Тревогу подняла одна из мамочек в родительском чате, девочке пришлось пропустить две недели занятий.

У неё коронавирус: выгнали с уроков учителя школьницу с насморком
Ребенка принудительно отправили на две недели на больничный

Семиклассницу выгнали с уроков из-за «коронавируса», историю рассказывают новосибирские СМИ.

Девочка и её мама отдыхали в Китае, на острове Хайнань в январе 2020 года. Вернулись в Новосибирск 17 января, когда эпидемия коронавируса в мире и паника только-только набирала обороты.
Девочка пошла в школу, а там почувствовала легкое недомогание из-за простуды. Один из одноклассников принял насморк за опасный коронавирус и рассказал об этом матери. Взволнованная женщина взбудоражила весь родительский чат. Учителя не остались в стороне — в один момент они выгнали девочку с уроков и потребовали получить справку о состоянии здоровья. Врачи нашли у семиклассницы обычный ОРВИ. На больничном девушка просидела две недели и пропустила занятия.

Лишь после этого встревоженные родители и дети успокоились.

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