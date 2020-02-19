Провалилась продажа разрушающегося здания ТВК и Почты России за 12,5 млн рублей в Бердске

Здание продавал муниципалитет, но на торги вышел лишь один потенциальный покупатель. Власть намерена продать здание в 2020 году.

Здание ТВК и почты все равно выставят на торги

Отчиталась о реализации планов приватизации муниципального имущества за 2019 год перед депутатами комитета по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству начальник отдела по управлению имуществом мэрии Бердска Наталья Марусина.

— Мы утверждаем отчет о приватизации ежегодно. В прошлом году в прогнозный план приватизации были включены три объекта — ул. Линейная, 3, комплекс имущества по ул. Морской, 14а и нежилые помещение по ул. Микрорайон. 15б, — рассказала Марусина.

Планировалось, что администрация Бердска избавится от не нужных городу зданий. Однако в результате торгов покупателей на здание по ул. Линейной так и не объявилось. Аукцион признан несостоявшимся.

— Это спорткомплекс «Вега». Мы его жаждали продать, но никто не захотел приобрести, — добавила чиновница.

К сожалению, не удалось «пристроить» и дом №15б по ул. Микрорайон. На торги вышел лишь один потенциальный покупатель, а по закону о приватизации такие торги не могут быть признаны состоявшимися.

А вот за комплекс помещений по ул. Морской поборолись двое. При этом 1,6 га земли и три здания на ней удалось продать за 19 млн рублей. Стоит отметить, что годами ранее этот объект выставлялся аж за 60 млн рублей. Но сумма оказалсь неподьемной для многих бизнесменов. После снижения суммы земли появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».

— В общем бюджет пополнили, — подытожил Андрей Вишневский.

Депутаты и чиновники обсудили и разрушающееся здание в Микрорайоне Бердска. Сегодня в доме №15Б располагаются почта России и компания «ТВК». Чтобы привести здание в нормальное состояние нужны большие деньги, считает депутат Алексей Шаталов.

— Мы думали, что по Микрорайону состоятся торги. Данные запрашивали, здание показывали. Продавали здание за 12,5 млн рублей, — рассказала народным избранникам Наталья Марусина.

Если делать по уму, то нужно всех выгонять и проводить реконструкцию, предложил общественник Дмитрий Дорофеев.

Однако у народных избранников есть сомнения, что здание когда-нибудь уйдет с молотка, ведь квадратные метры дома лишь частично принадлежат мэрии Бердска. Остальную часть занимает почта России, а это федеральная служба.

— Все равно будем выставлять здание на продажу, — резюмировала Наталья Марусина.