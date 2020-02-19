Запретить слушать музыку без наушников в транспорте предложили в России

Предложение пока изучают органы власти

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась к министру транспорта РФ с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров и запретить пассажирам прослушивать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников, сообщили РИА Новости в НАДЭП.

Там отметили, что НАДЭП провела социологическое исследование, в котором приняла участие 1 тысяча представителей экономически активного населения Москвы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. «94% опрошенных граждан крайне негативно относятся к публичному прослушиванию музыки или просмотру фильмов в общественном транспорте. Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», — рассказали в ассоциации.

«Границы одного человека заканчиваются там, где начинаются границы другого. В силу особенностей и строения органов восприятия человека, файлы, имеющие звуковое сопровождение, не могут быть игнорированы только лишь из желания самого человека. То есть, если звучит музыка, её невозможно не слышать. Если от неприятной картинки или неприятного зрелища можно отвернуться или закрыть глаза, то со слухом все обстоит иначе. Особенно когда обстоятельства не позволяют поменять место дислокации», — сказала президент НАДЭП Альбина Холгова, слова которой передала пресс-служба ассоциации.



«Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы», — отметила Холгова.НАДЭП — некоммерческая организация, созданная в 2019 году. Как говорится на сайте организации, основная цель членов ассоциации – «способствовать развитию этикета в обществе».

Источник: РИА Новости