Идеи подарков на 8 Марта 2020 года

Украшение — это то, что порадует любую женщину. Но чтобы сделать подарок особенным, выгравируйте на выбранном вами колье, браслете или кольце годовщину свадьбы, дни рождения детей или любую другую памятную дату.

Цветы и конфеты — это, конечно, прекрасно, но мы предлагаем выбрать что-то более функциональное, стильное и оригинальное

Выбор подарков — задача не из легких, тем более, если речь идет о Международном женском дне. Давайте будем честными — не существует идеального подарка, который понравится всем.

Цветы и конфеты — это, конечно, прекрасно, но мы предлагаем выбрать что-то более функциональное, стильное и оригинальное. Мы собрали для вас 10 универсальных идей, среди которых вы точно найдете то, что понравится даже самой прихотливой даме.

Что подарить на 8 Марта: Помощники для красоты

Простые и действенные маски для лица из натуральных ингредиентов. Пробные наборы косметики. Средства для ухода за волосами, кожей тела и лица.

Что подарить на 8 Марта: украшение с персональной гравировкой

Украшение — это то, что порадует любую женщину. Но чтобы сделать подарок особенным, выгравируйте на выбранном вами колье, браслете или кольце годовщину свадьбы, дни рождения детей или любую другую памятную дату. Такой подарок станет настоящей реликвией, которая будет передаваться из поколения в поколение, и станет любимым украшением обладательницы.

Что подарить на 8 Марта: шелковая подушка для сна

Позвольте ей почувствовать себя королевой с этой супер мягкой шелковой наволочкой. Она не только сделает сон более комфортным и приятным, но и поможет предотвратить появление морщин и тонких линий. С такой подушкой можно забыть об утренних отеках и складках на лице. Разве не лучший подарок для спящей красавицы?

Что подарить на 8 Марта: портативный виниловый проигрыватель

Предупреждение: подарив этот стильный современный проигрыватель, будьте готовы к регулярным вечеринкам с жаркими танцами до утра. Проигрыватель станет стильным дополнением к любому интерьеры. А благодаря встроенным динамикам хорошее настроение будет сопровождать обладательницу устройства куда бы она ни пошла.

Что подарить на 8 Марта: декантер

Подарите бутылку ее любимого красного вина вместе с этим красивым, выдувным декантером, который поможет раскрыть вкус дорого напитка. Выбирайте декантер с широкой основой, чтобы обеспечить максимальную аэрацию.

Что подарить на 8 Марта: бамбуковая доска для сыра

О декантере уже поговорили, теперь предлагаем обратить внимание на еще один аксессуар для любительницы вина и уютных вечеров в кругу друзей. Шикарная бамбуковая доска для сыра прекрасно сочетается с любым интерьером, а в удобном встроенном ящике может храниться вся сервировочная посуда. Такой эко-подарок понравится любой хозяйке.

Что подарить на 8 Марта: набор бомбочек для ванны

Простите за тавтологию, но набор бомбочек для ванны — это действительно бомба! Нет ничего лучше, чем расслабиться в теплой ванне, наполненной яркими цветами и успокаивающими ароматами. Набор из 6 или 12 бомбочек даже лучше, чем коробка конфет, ведь он делает кожу мягкой и сияющей. И не забывайте, что забота — лучшее проявление любви!

Что подарить на 8 Марта: блендер

Если она придерживается здорового образа жизни, и любит готовить дома свежие смузи, соусы или супы, она по достоинству оценит блендер. Этот не только элегантный, но и функциональный подарок, отлично впишется в любой интерьер и поможет разнообразить меню, ведь полезно — не значит скучно.

Что подарить на 8 Марта: электронная книга

Если ничто на Земле не доставляет ей такого удовольствия, как сидя на диване в своей любимой пижаме, окунуться в удивительный мир книжных героев, подарите ей сенсорную электронную книгу без бликов на экране, чтобы она могла читать даже в дороге.

Что подарить на 8 Марта: парфюм в тревел-формате

Каждая женщина хочет пахнуть незабываемо, не так ли? Парфюм в тревел-формате в наши дни абсолютно незаменимая вещь. Если вы знаете, как называется ее любимый аромат, преподнесите к 8 марта мини-копию в удобном флаконе-спрее. Поверьте, вы растопите ее сердце.

Что подарить на 8 Марта: домашний спортивный костюм из органического хлопка

Домашняя одежда тоже может быть роскошной! Безумно мягкий свитшот и штаны идеально подойдут не только для домашнего времяпровождения, но и для дальних поездок и перелетов.

Источник: Хочу