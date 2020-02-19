80 тысяч уникальных многоразовых масок в сутки будут выпускать в Бердске

Маски проходят лицензирование

Новое производство тканевых масок широкого назначения на предприятии «Медсклад» в г. Бердске 19 февраля открыл министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. В ближайшее время продукция данной производственной линии поможет обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области поддержало создание в регионе новой производственной линии по изготовлению тканевых масок. Это первое в области подобное предприятие, организованное в связи с возросшей потребностью в продукции данного вида, и в ближайшие несколько месяцев производственная линия заработает в полную мощность, а выпускаемая продукция получит все необходимое документационное обеспечение.

«В настоящее время предприятие находится в процессе технологической наладки оборудования и подготовки образцов для лицензирования в Росздравнадзоре. Совместно с руководством Минпромторга России мы поддерживаем нашего производителя, и делаем все, чтобы он получил нужные разрешения и занимался реализацией продукции в том числе через аптечные сети», – отметил Андрей Гончаров на открытии производства в г. Бердске.

Министр подчеркнул, что заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации. Новое производство способно обеспечить ежесуточный запас в размере от 50 до 80 тысяч масок. В ходе мероприятия подчеркивалось, что изготавливаемые изделия могут применяться в любых сферах (на пищевом производстве, в местах большого скопления людей и т.д.) и уже имеют весь функционал медицинских масок. После завершения процедур лицензирования, которые по предварительным подсчетам могут занять от двух месяцев, изделия смогут использоваться в том числе в медицинских учреждениях.

Для справки

В настоящее время в Новосибирской области нет ни одного случая заражения коронавирусом. С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

Источник: Правительство Новосибирской области