Устанавливать платежную систему «Мир» на все смартфоны предлагают в России

Отечественный софт будут предустанавливать на все смартфоны

На все гаджеты, которые продаются в России, будут изначально установлены российские приложения. Как сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин, проект постановления Правительства, определяющий перечень таких программ, уже доступен для общественного обсуждения на сайте ведомства. Выступая в Совете Федерации 18 февраля, чиновник сообщил, что в ФАС рассчитывают на принятие постановления уже в марте текущего года. А первая «прошивка» электронных устройств российским программным обеспечением должна начаться в июле 2020 года.

«Пакет» предустановки сделают больше

В проекте правительственного документа, в частности, идёт речь об установке на смартфоны и планшеты, привезённые на продажу в РФ, отечественных поисковиков, навигаторов, почты и так далее. «В этот перечень мы предлагаем добавить ещё несколько позиций — например, платежную систему «Мир», а также возможность трансляции программ общедоступных в России телеканалов. Рассчитываем, что до конца марта документ может быть утверждён», — сообщил Анатолий Голомолзин, выступая на «круглом столе» в Совете Федерации по поддержке отечественных цифровых продуктов.

Одновременно чиновник рассказал, что в проекте постановления предлагается удалять приложения, которые не повлияют на безопасность устройства. Не секрет, что сейчас многие приложения накрепко «зашиты» в «тело» гаджета, и их ликвидация рядовым пользователем зачастую невозможна.

В свою очередь, эксперты говорят о внедрении IT и в законотворчество. Речь идёт об отслеживании подготовки подзаконных актов — «пакет» предустановки отечественного ПО корректно, как уверены специалисты, дополнить приложением, которое поможет отслеживать подготовку таких документов.

Разработанный ФАС проект постановления Правительства о правилах установки российских приложений на электронные устройства является подзаконным актом к закону, который принят в декабре 2019 года и должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. Норма обяжет устанавливать отечественный софт на смартфоны, планшеты и другие электронные устройства, предназначенные для продажи на территории России.

Планируется, что предустановка российского софта будет внедряться в несколько этапов. Первый стартует в июле 2020 года (поисковики и навигаторы), второй — в июле 2021 года (антивирусы, электронная почта, платёжные системы, «Госуслуги», соцсети), третий — в июле 2022 года ( аудиовизуальные сервисы и приложение для трансляции 20 общедоступных телеканалов).

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 17 февраля приветствовал решение компании Samsung по предустановке российского программного обеспечения на производимые ей гаджеты. Сенатор назвал это «своевременной мерой по выполнению требований законодательства РФ».

Ранее экс-глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который сейчас назначен на пост замруководителя Аппарата Правительства РФ, утверждал, что рисков, связанных с уходом крупнейших зарубежных производителей гаджетов из России в связи с требованием по предустановке отечественного софта, нет.

Ожидается, что в 2020 году поддержку получат не менее тысячи подобных проектов.

Данная мера станет серьёзным шагом по реальной поддержке разработки отечественного софта и производству «железа». А пока что на данном направлении дела идут, прямо скажем, неважно. Среди госкомпаний директиву по переходу на российское ПО, завизированную кабмином пять лет назад, выполнили лишь 10 процентов организаций. Среди барьеров, которые тормозят процесс, эксперты отмечают высокую стоимость российского продукта по сравнению с зарубежным. Также указывают на конфликты в ходе конкурсных процедур, когда опытные адвокаты иностранных фирм апеллируют к нормам действующего антимонопольного законодательства РФ и вынуждают отменять конкурс на закупку российского софта. Кроме того, сегодня не синхронизированы процессы импортозамещения в сфере разработки ПО и производства аппаратов, на которых этот софт должен использоваться, — в противном случае зависимость страны от импорта в сфере IT будет только расти.

Всё это требует внесения поправок в законодательство. Как отметил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко, закон должен чётко регулировать поддержку отечественного производителя и одновременно руководствоваться жёсткими критериями отбора — каждая отечественная разработка, которая отбирается для внедрения в госорганах, должна соответствовать мировому уровню. При этом сенатор уверен — сначала Минкомсвязь и Минпромторг должны разработать критерии отбора, а уже после — законопроект.

«Закупка нового ПО для любой организации — это прежде всего внедренческое решение, в котором госорганы должны быть заинтересованы. Во всём мире сейчас гуляет лозунг — США закупает американское, немцы — немецкое и так далее. И мы тоже должны покупать своё отечественное в приоритетном порядке — это нормальная мировая практика», — заметил парламентарий.

При этом важным остаётся вопрос контроля над тем, действительно ли на устройства устанавливается отечественное ПО, а не китайские «клоны»? Директор департамента цифровых технологий Владимир Дождёв рассказал, что при его ведомстве для этого будет создана отдельная структура — экспертный совет, который будет осуществлять процесс экспертизы публично. А критерии такой проверки установят приказами Минпромторга.

Источник: Парламентская газета