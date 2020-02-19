130 мужчин совратила из-за сексуальной зависимости 28-летняя девушка в Великобритании

«Я просто хотела, чтобы кто-то любил меня», — говорит девушка про свою болезнь.

Однажды дама «приняла» 4 партнеров за день

В Британии девушка призналась в сексуальной зависимости — по ее словам, к своим 28 годам она имела половые контакты со 130 мужчинами, включая четверых за один день. Об этом сообщает The Sun.

Как считает Фрэнки Консидайн, ее зависимость от секса возникла из-за травмы в подростковом возрасте, полученной при разводе родителей, а также из-за проблем с восприятием своего тела. Девушка рассказала, что ей было 13, когда родители расстались и ее мама переехала. Фрэнки же осталась жить с отцом. Он работал водителем такси, поэтому она часто была одна дома и ей было одиноко.

«Я всегда была соблазнительной девушкой — больше, чем мои друзья, взрослеть было непросто. Поэтому, как я думаю, когда я получала сексуальное внимание, то цеплялась за него», — рассказала Фрэнки.

По ее словам, интим с мужчинами — это 100-процентная близость с человеком — как будто «подружиться» с этими парнями. Она потеряла девственность, когда ей было 14 лет. В 16-летнем возрасте девушка вступила в отношения, которые продлились четыре года. Но уже спустя год романа она начала изменять своему возлюбленному с другими парнями.

«Хотя я любила его, я занималась сексом с кем-то еще — как минимум каждые две недели», — вспоминает она.

В итоге Фрэнки разорвала с возлюбленным отношения после того, как ее мама умерла от рака. Как она считает, именно смерть матери сделала ее сексуальную зависимость неконтролируемой — она бесконечно меняла половых партнеров, чтобы справиться с горем. При этом ей не было важно, были ли одиноки ее партнеры, также среди них были друзья ее бывших. Девушка вспомнила о случае, который произошел в 2012 году: тогда она в 21-летнем возрасте за один день переспала с четырьмя мужчинами.

«Я встретила одного парня, он пришел ко мне в отель, и мы занялись сексом. На следующее утро у меня был механик, приехавший посмотреть мою машину. В итоге я спала с ним и его другом, а позже той ночью спала с кем-то еще», — вспоминает она.

Как рассказала Фрэнки, ее зависимость повлияла на ее здоровье, работу и социальную жизнь. Она подцепила инфекции, которые передаются половым путем. Также у нее появились депрессия, тревога и панические атаки. А в 22-летнем возрасте девушка сделала аборт.

«Я просто хотела, чтобы кто-то любил меня», — говорит она про свою болезнь.

В итоге Фрэнки начала посещать специалистов, и в 2014 году у нее появился постоянный мужчина, с которым она познакомилась в Tinder. Она никогда не рассказывала ему о своем прошлом, а в 2018 году родила от него дочь. Затем пара рассталась, и в 26-летнем возрасте Фрэнки услышала от врачей свой диагноз — сексуальная зависимость.

По словам Фрэнки, сейчас она ведет себя с мужчинами сдержанно, работает секретарем неполный день, воспитывает дочь и надеется найти любовь.

Источник: РЕН ТВ