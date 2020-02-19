Прощайте, нелегалы: на самолетах и поездах депортировали домой 10 иностранцев за счет жителей Бердска

Билеты на обратную дорогу для граждан, в основном стран Средней Азии, покупают за счет налогоплательщиков.

Бердские судебные приставы-исполнители сопровождают нелегалов до новосибирского спецприемника

Граждан иностранных государств, незаконно пребывающих на территории России, периодически депортируют из Бердска.

В 2019 году было выдворено 10 иностранцев-нелегалов, среди которых была одна женщина, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный-пристав-исполнитель по розыску бердского отдела ФССП Александр Федов. На родину депортировали восьмерых граждан Узбекистана, одного азербайджанца и одного таджика.

Частенько происходит так, кто-то из жителей ближнего зарубежья получает вид на жительство или гражданство, и тогда к нему с исторической родины начинают слетаться многочисленные родственники. Нелегально устраиваются на работу, снимают жилье. И в одно прекрасное время попадают в поле зрения миграционной службы.

Факт незаконного пребывания на территории Российской Федерации устанавливают сотрудники федеральной миграционной службы. Они доставляют иностранцев в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то за дело принимаются судебные приставы, отметил Федотов.

Не всегда суд принимает решение о выдворении нелегалов из страны, отметил Федотов. В Бердске проживала семья из ближнего зарубежья, где супруг с детьми находился в России на законных основаниях, а его жена — нет. Данной семье суд дал время исправить ситуацию.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до новосибирского спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для депортации из России.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы. Если нелегалы вылетают самолетом, то пристав прощается с ними на пограничном контроле в аэропорту. Если их отправляют на родину на поезде, то сопровождает до пункта пропуска на границе. Чаще нелегалов выдворяют из России воздушным путем. Билеты депортированным покупает ФССП за счет средств российских налогоплательщиков.

Отдел МВД по Бердску совместно с миграционной службой еженедельно проводят рейды и выявляют нарушение в сфере миграционного законодательства. На нарушителей составляют административные протоколы.

В 2018 году бердские судебные приставы выдворили из города 21 иностранца-нелегала: 17 граждан Узбекистана и четверых граждан Таджикистана.