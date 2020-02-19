Задушил 18-летнюю девушку, расчленил и утопил труп в реке житель Читы

После темных дел мужчина продолжил пить в той же квартире, где произошло убийство.

Мужчину приговорили к сроку в колонии строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летнему жителю Дульдургинского района Забайкальского края. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 4 октября 2019 года около 21.30 подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из многоквартирных домов в Чите, из-за возникшей неприязни убил 18-летнюю девушку, жительницу Читы.

Мужчина познакомился с девушкой в день убийства. В ходе возникшей неприязни мужчина нанес девушке множественные удары руками по различным частям тела, а затем задушил потерпевшую, сжав её шею руками. На следующий день с целью сокрытия следов преступления расчленил тело убитой девушки, вынес несколько частей тела на улицу и утопил в реке Чита. После этого мужчина распивал спиртное в этой же квартире, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина на первом допросе признался в убийстве девушки.

В соответствии с выводами проведённой судебной психолого-психиатрической экспертизы, подсудимый признан судом вменяемым.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особо режима. Кроме того, подсудимый должен уплатить 2 млн рублей в виде компенсации морального вреда бабушке убитой девушки.

Источник: СУ СКР по Забайкальскому краю