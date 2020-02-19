Поправка в Конституцию: руководить правительством поручить президенту России

Изменить Конституцию предложил Владимир Путин 15 января

Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, сообщил, что в законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Поправки внесли депутаты Госдумы Крашенинников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.

«Во-первых, это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Вчера о нем было сказано, оно на повестке дня рабочей группы. Опять же, мы пока не констатируем никакой позиции, поэтому давайте дождемся все-таки решения рабочей группы», — предложил Песков в ответ на просьбу уточнить, зачем в таком случае нужен будет премьер-министр.

«Но просто хочу заметить, что премьер-министр ежедневное, оперативное руководство осуществляет, поэтому здесь вполне понятна разница общего руководства и оперативного руководства. С другой стороны, детали все будут прорабатываться и объясняться рабочей группой», — добавил представитель Кремля.

Источник: РИА Новости