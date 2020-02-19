Взятку вымогал представитель Минобороны за поставки скафандра на МКС

Размер взятки составлял 200 тысяч рублей

Как стало известно “Ъ”, вступил в законную силу обвинительный приговор бывшему заместителю начальника одного из военных представительств Минобороны майору Александру Кузьмину. Он признан виновным в получении относительно небольшой по нынешним меркам взятки — всего в 200 тыс. руб., зато сам повод для вымогательства денег вызвал крупный скандал. Эта сумма полагалась за согласование с военпредами испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который должен был быть доставлен на Международную космическую станцию. Скафандр был получен вовремя, а частично признавший вину офицер вместо колонии выплатил штраф.

Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года. Чекисты доставили его в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной.

Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП «Звезда»» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.

Это предприятие известно еще с 50-х годов прошлого века как основной разработчик систем космических исследований, средств спасения при авариях и систем дозаправки самолетов топливом в полете, в последнее время получило большую известность как производитель скафандров для российских космонавтов. Сейчас НПП производит скафандры серии «Орлан-МКС», предназначенные для исследований в открытом космосе, а чаще — для ремонта или установки оборудования на Международной космической станции. Согласно открытым данным, скафандр весом более 110 кг позволяет космонавту автономно действовать вне станции в течение 7–8 часов. Сам скафандр и установленное на нем оборудование оцениваются в десятки, а то и сотни миллионов рублей. При этом каждый из скафандров «Орлан-МКС», которых пока всего пять, разрабатывался и проходил испытания как отдельный аппарат. А на орбиту доставлялся с помощью ракеты-носителя типа «Союз» или «Прогресс». На начало 2018 года на МКС находился лишь один «Орлан-МКС», поскольку второй был потерян при аварии космического «грузовика» в декабре 2016 года.

Следующий, под номером 5, планировалось отправить на МКС летом 2018 года. Испытания нового «Орлана-МКС» шли полным ходом, когда инженеры столкнулись с неожиданной проблемой. Принимать скафандр, подписывая все документы, должен был майор Кузьмин из 704-го военпредства.

Однако офицер еще в начале 2018 года заявил представителю «Звезды», что гарантией оформления всей необходимой документации для отправки «Орлана» на космодром перед предстоящим стартом является выплата ему по 50 тыс. руб. в течение каждого из четырех месяцев.

Его требования были восприняты более чем серьезно — как следует из приговора, имеющегося в распоряжении “Ъ”, Александр Кузьмин «был уполномочен осуществлять контроль над разработкой, испытаниями, изготовлением и ремонтом средств для осуществления выхода в открытое космическое пространство, в том числе скафандров «Орлан-МКС», проводимыми в АО, уполномочен решать с руководителями служб (цехов, отделов) технические и организационные вопросы и т. д.». Представитель НПП обратился к своему руководителю, который порекомендовал подчиненному написать заявление в ФСБ, что тот и сделал. Дальнейшее общение с майором Кузьминым шло уже под контролем оперативников, которые вели за ним наблюдение, записывали разговоры и фиксировали соединения его мобильного телефона.

Всего военнослужащий получил 200 тыс. руб.: часть — наличными, а часть — на банковскую карту. В результате все испытания и приемка «Орлана-МКС» прошли успешно, и в июне 2018 года он был отправлен на МКС.

После этого майор Кузьмин был задержан и сразу же сознался в преступлении. Он пояснил, что оказался в тяжелом материальном положении, так как не получил «дополнительного материального стимулирования» — годовой премии. При этом офицер утверждал, что он требовал лишь 100 тыс. руб., а остальные деньги были дополнительной выплатой и компенсацией командировочных расходов при поездке на космодром. Такая позиция объясняется тем, что майора, которого, кстати, отпустили под подписку о невыезде, обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которая предусматривает от 7 до 12 лет заключения со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. Между тем крупным размером, согласно УК, является сумма более 150 тыс. руб. Таким образом, если бы майор Кузьмин смог доказать, что требовал лишь 100 тыс. руб., то ему по ч. 2 ст. 290 УК грозило бы до шести лет лишения свободы, а штраф составил бы в два раза меньшую сумму.

Впрочем, 235-й гарнизонный военный суд оставил квалификацию прежней, а ссылку на тяжелое материальное положение не принял, отметив, что годовой премии офицер был лишен за упущения по службе. Тем не менее в приговоре были учтены безупречная служба в Минобороны с 1998 года, ведомственные награды, наличие двух несовершеннолетних детей и частичное признание вины. В результате суд объявил, что не может назначить подсудимому условный срок, но выбирает наиболее мягкий вид наказания — штраф в размере 2 млн 100 тыс. руб. с лишением права в течение двух лет занимать должности с организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и местном самоуправлении, не лишив его офицерского звания. При этом суд снизил штраф на 50 тыс. в счет двух дней, проведенных майором под стражей. Для взыскания штрафа было арестовано имущество офицера, в том числе взыскание обращено на его светло-голубую Toyota Corolla 2004 года выпуска. Как Александр Кузьмин, так и представители прокуратуры обжаловать приговор не стали. В базе должников судебных приставов военного Кузьмина не оказалось, что означает выплату им наложенного штрафа. Адвокаты осужденного от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие разрешения своего клиента.

Источник: Коммерсант