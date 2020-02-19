Приняла во втором чтении закон о маткапитале на первого ребенка Госдума

3 чтение законопроекта пройдет 20 февраля

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского капитала.

В прошлом году правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, подготовленные с учетом послания президента Федеральному собранию. Поправки касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Кроме того, согласно поправкам, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Согласно поправкам, срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении в четверг, 20 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что этот проект — одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. «Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме того, мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — сказал Володин журналистам.

Источник: РИА Новости