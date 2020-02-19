Построить метро в Новосибирске за счет денег ФНБ хочет губернатор Травников

Развитие новосибирского метрополитена могло бы осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния, считает губернатор Андрей Травников.
«Уже неоднократно было объявлено, что если экономика, бюджет РФ достигнет плановых показателей, то уже с 1 июля 2020 года средства ФНБ можно будет использовать на какие-то региональные инфраструктурные проекты. По степени актуальности, по степени готовности проекта я бы, наверное, выбрал бы основной — развитие метрополитена в Новосибирске», — сказал губернатор журналистам во вторник.
Он отметил, что в настоящее время проектно-сметная документация «для немедленной реализации» есть только на станцию метро «Спортивная», строительство которой уже началось.
Источник: Интерфакс-Сибирь