В чем суть: Росархив установил новые сроки хранения документов — Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236. Документ заменит приказ Минкультуры, который утратит силу. С 18 февраля 2020 года новые сроки хранения документов должны учесть в своей работе бухгалтеры и специалисты кадровой службы.
Новые сроки хранения бухгалтерских документов
|
Для всех организаций
|
Для коммерческих компаний
|
Для бюджетников
|
Документ
|
Срок
|
Документ
|
Срок
|
Документ
|
Срок
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
5 лет при условии погашения долга
|
Документы о переоценке, амортизации, списании ОС
|
5 лет
|
Документы о передаче имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение
|
До ликвидации организации
|
Счета-фактуры
|
5 лет
|
Акты приема-передачи недвижимости (хранит новый правообладатель)
|
5 лет после выбытия имущества
|
Отчеты и заключения экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, региональных и местных контрольно-счетных органов (хранит проверяемая организация)
|
10 лет
|
Документы о получении зарплаты
|
6 лет
|
книги учета доходов и расходов при УСН
|
5 лет
|
План ФХД по месту утверждения
|
5 лет
|
Реестр сведений о доходах физлиц
|
5 лет
|
План ФХД по месту разработки
|
Постоянно
|
Лицевые счета работников
|
50 лет, если делопроизводство закончено после 01.01.2003г
|
Отчеты о выполнении планов ФХД
|
Годовые – постоянно;
Квартальные – 5 лет;
Месячные – 1 год.
|
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов
|
5 лет
|
Справка о состоянии расчетов с бюджетом.
|
5 лет
Ответственность: Согласно ст. 15.11 КоАП РФ отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение установленных сроков хранения таких документов квалифицируется как грубое нарушение требований к бухучету. Оно влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 1). Повторное нарушение наказывается штрафом от 10 000 до 20 000 руб. или может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок от 1 года до 2 лет (ч. 2).
Отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета считается грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, за которое взимается штраф в размере 10 000 руб.; за то же нарушение в течение нескольких периодов — 30 000 руб. (п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ). Если отсутствие документов повлекло занижение налоговой базы, то штраф, налагаемый на компанию, составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120).
Статья: Разбираемся со сроками хранения документов (Тимофеева Л.Е.) («Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», 2019, N 2)
Новые сроки хранения договоров
|
Вид договора/соглашения
|
Срок хранения
|
договор дарения (пожертвования) имущества
|
до ликвидации организации
|
договор лизинга
|
— пять лет после истечения срока действия договора или выкупа имущества;
— если есть разногласия, договор нужно хранить до принятия решения по делу.
|
документы по залогу недвижимости
|
— 10 лет с момента истечения срока действия договора или выкупа имущества.;
— в случае спора документы хранят до принятия решения по делу.
|
договор мены недвижимости
|
— до ликвидации организации истечение срока действия договора;
— после прекращения обязательств по соглашению.
|
договор поручения
|
15 или 10 лет в зависимости от вида имущества
|
договор кредита или займа/документы, подтверждающие предоставление средств и исполнение обязательств должником
|
10 лет с условием о залоге имущества
|
паспорт сделки
|
15 лет
Новые сроки хранения кадровых документов Обзор: «Росархив установил новые сроки хранения кадровых документов» (КонсультантПлюс, 2020)
|
Увеличили срок хранения
|
график отпусков
|
3 года
|
книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков
|
5 лет
|
Уменьшили срок хранения
|
документы о дисциплинарных взысканиях
|
3 года
|
заявки о потребности в иностранцах
|
1 год
|
документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда
|
5 лет
|
книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учета аварий
|
45 лет
|
трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников
|
— 75 лет, если делопроизводство закончено до 01 января 2003г;
— 50 лет, если делопроизводство закончено после 10 января 2003г.
|
Установили специальный срок хранения
|
уведомления, предупреждения работников
|
3 года
|
заявления сотрудников о выдаче документов, связанных с работой, и их копии
|
1 год
|
журналы, книги учета инструктажа по охране труда (вводного и на рабочем месте)
|
45 лет
Ответственность: Преждевременное уничтожение или утеря таких документов предполагает принятие компанией мер по их восстановлению.
Непредставление штатного расписания и сопутствующих документов госорганам и иным лицам, имеющим право на их получение, грозит привлечением к ответственности:
— за нарушение норм хранения архивных документов для должностных лиц — 300 — 500 руб. (ст. 13.20 КоАП РФ); для отдельных видов организаций ответственность установлена ст. 13.25 КоАП РФ;
— за непредставление документов для должностных лиц — 2 000 — 4 000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ);
— за непредставление информации для должностных лиц — 300 — 500 руб.; для юридических лиц — 3 000 — 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).
«Справочник кадровика от А до Я» (Погорельская М.Л., Аминов В.Л.) («АйСи Групп», 2019)
семинары Февраль — 2020
|
Дата/Время
|
Тема
|
Лектор
|
Место проведения
|
Стоимость участия
|
20 февраля 2020, четверг
|«Налоговая отчетность за 2019 год. Новации 2020 года»
|Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».
|
ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516.
|
3 300/2 300 рублей
|
6 февраля 2020, четверг
17.00 — 19.00
|Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия
|Татьяна Рользинг (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
7 февраля 2020, пятница
|Практикум по переходу на электронные трудовые книжки. Новая отчетность в ПФР
|Карасева Елена Витольтовна – директор ООО «Агентство трудовых споров»
|
Уточняется
|
2 900/1 800 рублей
|
10 февраля 2020, понедельник
14.00 – 17.00
|Экосбор: расчет, отчетность, ответственность
|Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
11 февраля 2020, вторник
|Самозанятые: налог на профессиональный доход в 2020 году (в вопросах и ответах)
|Надежда Самкова (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
13 февраля 2020, четверг
14.00 -17.00
|Поставщикам о регулируемых закупках. Алгоритм участия в электронной закупке
|Павел Кузьмин (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 7 лет.
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
17 февраля 2020, понедельник
|Электронные Трудовые книжки. Изменения в трудовом законодательстве
|Шнайдер Светлана Анатольевна — член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом
|
Онлайн в УЦ
|
2 600/2 000 рублей
|
20 февраля 2020, четверг
|Специальные налоговые режимы — 2020
|Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль»
|
ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516.
|
2 900/2 000 рублей
|
26 февраля 2020, среда
|Договор транспортной экспедиции: документальное оформление, учет, налоги
|Ольга Мацнева (Москва) — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
27 февраля 2020, четверг
|Годовой отчет-2019: НДС, взносы, НДФЛ и имущественные налоги (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией)
|Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».
|
ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725
онлайн-трансляция
|
1000 рублей / Бесплатно
|
28 февраля 2020, пятница
|Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики
|Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
28 февраля 2020, пятница
|Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики
|Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
|
Онлайн
|
3 500/2 500 рублей
|
31 марта 2020, вторник
|Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ: формируем правильно
|Мария Казарина (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 10 лет, эксперт НАИЗ, имеет аккредитацию «РТС – тендер».
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Онлайн
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3 500/2 500 рублей
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