В чем суть: Росархив установил новые сроки хранения документов — Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236. Документ заменит приказ Минкультуры, который утратит силу. С 18 февраля 2020 года новые сроки хранения документов должны учесть в своей работе бухгалтеры и специалисты кадровой службы.

Новые сроки хранения бухгалтерских документов

Для всех организаций

Для коммерческих компаний

Для бюджетников

Документ

Срок

Документ

Срок

Документ

Срок

Дебиторская и кредиторская задолженность

5 лет при условии погашения долга

Документы о переоценке, амортизации, списании ОС

5 лет

Документы о передаче имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение

До ликвидации организации

Счета-фактуры

5 лет

Акты приема-передачи недвижимости (хранит новый правообладатель)

5 лет после выбытия имущества

Отчеты и заключения экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, региональных и местных контрольно-счетных органов (хранит проверяемая организация)

10 лет

Документы о получении зарплаты

6 лет

книги учета доходов и расходов при УСН

5 лет

План ФХД по месту утверждения

5 лет

Реестр сведений о доходах физлиц

5 лет

План ФХД по месту разработки

Постоянно

Лицевые счета работников

50 лет, если делопроизводство закончено после 01.01.2003г

Отчеты о выполнении планов ФХД

Годовые – постоянно;

Квартальные – 5 лет;

Месячные – 1 год.

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов

5 лет

Справка о состоянии расчетов с бюджетом.

5 лет

Ответственность: Согласно ст. 15.11 КоАП РФ отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение установленных сроков хранения таких документов квалифицируется как грубое нарушение требований к бухучету. Оно влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 1). Повторное нарушение наказывается штрафом от 10 000 до 20 000 руб. или может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок от 1 года до 2 лет (ч. 2).

Отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета считается грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, за которое взимается штраф в размере 10 000 руб.; за то же нарушение в течение нескольких периодов — 30 000 руб. (п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ). Если отсутствие документов повлекло занижение налоговой базы, то штраф, налагаемый на компанию, составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120).

Статья: Разбираемся со сроками хранения документов (Тимофеева Л.Е.) («Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», 2019, N 2)

Новые сроки хранения договоров

Вид договора/соглашения

Срок хранения

договор дарения (пожертвования) имущества

до ликвидации организации

договор лизинга

— пять лет после истечения срока действия договора или выкупа имущества;

— если есть разногласия, договор нужно хранить до принятия решения по делу.

документы по залогу недвижимости

— 10 лет с момента истечения срока действия договора или выкупа имущества.;

— в случае спора документы хранят до принятия решения по делу.

договор мены недвижимости

— до ликвидации организации истечение срока действия договора;

— после прекращения обязательств по соглашению.

договор поручения

15 или 10 лет в зависимости от вида имущества

договор кредита или займа/документы, подтверждающие предоставление средств и исполнение обязательств должником

10 лет с условием о залоге имущества

паспорт сделки

15 лет

Новые сроки хранения кадровых документов Обзор: «Росархив установил новые сроки хранения кадровых документов» (КонсультантПлюс, 2020)

Увеличили срок хранения

график отпусков

3 года

книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков

5 лет

Уменьшили срок хранения

документы о дисциплинарных взысканиях

3 года

заявки о потребности в иностранцах

1 год

документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда

5 лет

книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учета аварий

45 лет

трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников

— 75 лет, если делопроизводство закончено до 01 января 2003г;

— 50 лет, если делопроизводство закончено после 10 января 2003г.

Установили специальный срок хранения

уведомления, предупреждения работников

3 года

заявления сотрудников о выдаче документов, связанных с работой, и их копии

1 год

журналы, книги учета инструктажа по охране труда (вводного и на рабочем месте)

45 лет

Ответственность: Преждевременное уничтожение или утеря таких документов предполагает принятие компанией мер по их восстановлению.

Непредставление штатного расписания и сопутствующих документов госорганам и иным лицам, имеющим право на их получение, грозит привлечением к ответственности:

за нарушение норм хранения архивных документов для должностных лиц — 300 — 500 руб. (ст. 13.20 КоАП РФ); для отдельных видов организаций ответственность установлена ст. 13.25 КоАП РФ;

за непредставление документов для должностных лиц — 2 000 — 4 000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ);

за непредставление информации для должностных лиц — 300 — 500 руб.; для юридических лиц — 3 000 — 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

«Справочник кадровика от А до Я» (Погорельская М.Л., Аминов В.Л.) («АйСи Групп», 2019)

семинары Февраль — 2020

Дата/Время

Тема

Лектор

Место проведения

Стоимость участия

20 февраля 2020, четверг
10.00 — 16.00

 «Налоговая отчетность за 2019 год. Новации 2020 года» Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль».

ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516.

3 300/2 300 рублей

6 февраля 2020, четверг

17.00 — 19.00

 Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия Татьяна Рользинг (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

Онлайн

3 500/2 500 рублей

7 февраля 2020, пятница
10.00 — 13.00

 Практикум по переходу на электронные трудовые книжки. Новая отчетность в ПФР Карасева Елена Витольтовна – директор ООО «Агентство трудовых споров»

Уточняется

2 900/1 800 рублей

10 февраля 2020, понедельник

14.00 – 17.00

 Экосбор: расчет, отчетность, ответственность Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Онлайн

3 500/2 500 рублей

11 февраля 2020, вторник
14.00 — 17.00

 Самозанятые: налог на профессиональный доход в 2020 году (в вопросах и ответах) Надежда Самкова (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД».

Онлайн

3 500/2 500 рублей

13 февраля 2020, четверг

14.00 -17.00

 Поставщикам о регулируемых закупках. Алгоритм участия в электронной закупке Павел Кузьмин (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 7 лет.

Онлайн

3 500/2 500 рублей

17 февраля 2020, понедельник
14.00 — 18.00

 Электронные Трудовые книжки. Изменения в трудовом законодательстве Шнайдер Светлана Анатольевна — член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом

Онлайн в УЦ

2 600/2 000 рублей

20 февраля 2020, четверг
10.00 — 14.00

 Специальные налоговые режимы — 2020 Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль»

ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516.

2 900/2 000 рублей

26 февраля 2020, среда
14.00 — 17.00

 Договор транспортной экспедиции: документальное оформление, учет, налоги Ольга Мацнева (Москва) — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

Онлайн

3 500/2 500 рублей

27 февраля 2020, четверг
10.00 — 13.00

 Годовой отчет-2019: НДС, взносы, НДФЛ и имущественные налоги (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией) Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль».

ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725

онлайн-трансляция

1000 рублей / Бесплатно

28 февраля 2020, пятница
14.00 — 18.00

 Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Онлайн

3 500/2 500 рублей

28 февраля 2020, пятница
14.00 — 18.00

 Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.

Онлайн

3 500/2 500 рублей

31 марта 2020, вторник
14.00-17.00

 Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ: формируем правильно Мария Казарина (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 10 лет, эксперт НАИЗ, имеет аккредитацию «РТС – тендер».

Онлайн

3 500/2 500 рублей

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