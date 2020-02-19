В чем суть: Росархив установил новые сроки хранения документов — Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236. Документ заменит приказ Минкультуры, который утратит силу. С 18 февраля 2020 года новые сроки хранения документов должны учесть в своей работе бухгалтеры и специалисты кадровой службы.

Новые сроки хранения бухгалтерских документов

Для всех организаций Для коммерческих компаний Для бюджетников Документ Срок Документ Срок Документ Срок Дебиторская и кредиторская задолженность 5 лет при условии погашения долга Документы о переоценке, амортизации, списании ОС 5 лет Документы о передаче имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение До ликвидации организации Счета-фактуры 5 лет Акты приема-передачи недвижимости (хранит новый правообладатель) 5 лет после выбытия имущества Отчеты и заключения экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, региональных и местных контрольно-счетных органов (хранит проверяемая организация) 10 лет Документы о получении зарплаты 6 лет книги учета доходов и расходов при УСН 5 лет План ФХД по месту утверждения 5 лет Реестр сведений о доходах физлиц 5 лет План ФХД по месту разработки Постоянно Лицевые счета работников 50 лет, если делопроизводство закончено после 01.01.2003г Отчеты о выполнении планов ФХД Годовые – постоянно; Квартальные – 5 лет; Месячные – 1 год. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов 5 лет Справка о состоянии расчетов с бюджетом. 5 лет

Ответственность: Согласно ст. 15.11 КоАП РФ отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение установленных сроков хранения таких документов квалифицируется как грубое нарушение требований к бухучету. Оно влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 1). Повторное нарушение наказывается штрафом от 10 000 до 20 000 руб. или может повлечь дисквалификацию должностного лица на срок от 1 года до 2 лет (ч. 2).

Отсутствие первичных документов, счетов-фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета считается грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, за которое взимается штраф в размере 10 000 руб.; за то же нарушение в течение нескольких периодов — 30 000 руб. (п. 1 и 2 ст. 120 НК РФ). Если отсутствие документов повлекло занижение налоговой базы, то штраф, налагаемый на компанию, составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120).

Статья: Разбираемся со сроками хранения документов (Тимофеева Л.Е.) («Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», 2019, N 2)

Новые сроки хранения договоров

Вид договора/соглашения Срок хранения договор дарения (пожертвования) имущества до ликвидации организации договор лизинга — пять лет после истечения срока действия договора или выкупа имущества; — если есть разногласия, договор нужно хранить до принятия решения по делу. документы по залогу недвижимости — 10 лет с момента истечения срока действия договора или выкупа имущества.; — в случае спора документы хранят до принятия решения по делу. договор мены недвижимости — до ликвидации организации истечение срока действия договора; — после прекращения обязательств по соглашению. договор поручения 15 или 10 лет в зависимости от вида имущества договор кредита или займа/документы, подтверждающие предоставление средств и исполнение обязательств должником 10 лет с условием о залоге имущества паспорт сделки 15 лет

Новые сроки хранения кадровых документов Обзор: «Росархив установил новые сроки хранения кадровых документов» (КонсультантПлюс, 2020)

Увеличили срок хранения график отпусков 3 года книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков 5 лет Уменьшили срок хранения документы о дисциплинарных взысканиях 3 года заявки о потребности в иностранцах 1 год документы о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда 5 лет книги, журналы регистрации, базы данных несчастных случаев на производстве, учета аварий 45 лет трудовые договоры, документы о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников — 75 лет, если делопроизводство закончено до 01 января 2003г; — 50 лет, если делопроизводство закончено после 10 января 2003г. Установили специальный срок хранения уведомления, предупреждения работников 3 года заявления сотрудников о выдаче документов, связанных с работой, и их копии 1 год журналы, книги учета инструктажа по охране труда (вводного и на рабочем месте) 45 лет

Ответственность: Преждевременное уничтожение или утеря таких документов предполагает принятие компанией мер по их восстановлению.

Непредставление штатного расписания и сопутствующих документов госорганам и иным лицам, имеющим право на их получение, грозит привлечением к ответственности:

— за нарушение норм хранения архивных документов для должностных лиц — 300 — 500 руб. (ст. 13.20 КоАП РФ); для отдельных видов организаций ответственность установлена ст. 13.25 КоАП РФ;

— за непредставление документов для должностных лиц — 2 000 — 4 000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ);

— за непредставление информации для должностных лиц — 300 — 500 руб.; для юридических лиц — 3 000 — 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

«Справочник кадровика от А до Я» (Погорельская М.Л., Аминов В.Л.) («АйСи Групп», 2019)

семинары Февраль — 2020

Дата/Время Тема Лектор Место проведения Стоимость участия 20 февраля 2020, четверг

10.00 — 16.00 «Налоговая отчетность за 2019 год. Новации 2020 года» Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль». ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516. 3 300/2 300 рублей 6 февраля 2020, четверг 17.00 — 19.00 Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия Татьяна Рользинг (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД». Онлайн 3 500/2 500 рублей 7 февраля 2020, пятница

10.00 — 13.00 Практикум по переходу на электронные трудовые книжки. Новая отчетность в ПФР Карасева Елена Витольтовна – директор ООО «Агентство трудовых споров» Уточняется 2 900/1 800 рублей 10 февраля 2020, понедельник 14.00 – 17.00 Экосбор: расчет, отчетность, ответственность Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Онлайн 3 500/2 500 рублей 11 февраля 2020, вторник

14.00 — 17.00 Самозанятые: налог на профессиональный доход в 2020 году (в вопросах и ответах) Надежда Самкова (Москва) — ведущий эксперт-консультант по налогообложению, преподаватель группы компаний «ЭЛКОД». Онлайн 3 500/2 500 рублей 13 февраля 2020, четверг 14.00 -17.00 Поставщикам о регулируемых закупках. Алгоритм участия в электронной закупке Павел Кузьмин (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 7 лет. Онлайн 3 500/2 500 рублей 17 февраля 2020, понедельник

14.00 — 18.00 Электронные Трудовые книжки. Изменения в трудовом законодательстве Шнайдер Светлана Анатольевна — член рабочей группы по разработке КОСов для независимой оценки квалификации СПК по управлению персоналом Онлайн в УЦ 2 600/2 000 рублей 20 февраля 2020, четверг

10.00 — 14.00 Специальные налоговые режимы — 2020 Гладкова Софья Германовна – консультант-практик региона по вопросам бух. учета и налогообложения, председатель общественного совета при УФНС по НСО, главный редактор издательского центра «Мысль» ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516. 2 900/2 000 рублей 26 февраля 2020, среда

14.00 — 17.00 Договор транспортной экспедиции: документальное оформление, учет, налоги Ольга Мацнева (Москва) — директор Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД». Онлайн 3 500/2 500 рублей 27 февраля 2020, четверг

10.00 — 13.00 Годовой отчет-2019: НДС, взносы, НДФЛ и имущественные налоги (семинар-тренинг с онлайн-трансляцией) Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль». ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725 онлайн-трансляция 1000 рублей / Бесплатно 28 февраля 2020, пятница

14.00 — 18.00 Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Онлайн 3 500/2 500 рублей 28 февраля 2020, пятница

14.00 — 18.00 Расходы на рекламу: вопросы оформления и учета. Анализ судебной практики Полина Колмакова (Москва) — руководитель учебно-методического отдела ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Онлайн 3 500/2 500 рублей 31 марта 2020, вторник

14.00-17.00 Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ: формируем правильно Мария Казарина (Москва) — эксперт компании «ЭЛКОД-ТЕХНОЛОДЖИ» с опытом работы в области регулируемых закупок более 10 лет, эксперт НАИЗ, имеет аккредитацию «РТС – тендер». Онлайн 3 500/2 500 рублей

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