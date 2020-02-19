Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
Улица Первомайская, район Космической. Просили население убрать автомобили для чистки снега, но послушались не все. Как итог — непослушных отрезали снежными колдобинами.
Водители не послушались управляющую компанию и поплатились.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
Улица Первомайская, район Космической. Просили население убрать автомобили для чистки снега, но послушались не все. Как итог — непослушных отрезали снежными колдобинами.
От редакции
Хорошо чистят снег в Бердске?