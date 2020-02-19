Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами

Водители не послушались управляющую компанию и поплатились.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель: Улица Первомайская, район Космической. Просили население убрать автомобили для чистки снега, но послушались не все. Как итог — непослушных отрезали снежными колдобинами.

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