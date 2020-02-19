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Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами

17:49 19.02.2020
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Водители не послушались управляющую компанию и поплатились.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Улица Первомайская, район Космической. Просили население убрать автомобили для чистки снега, но послушались не все. Как итог — непослушных отрезали снежными колдобинами.

Фото: отрезали непослушных водителей снежными колдобинами
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От редакции

Хорошо чистят снег в Бердске?

Аноним, 19 февраля 2020 18:19
Ну это ты видишь наказание, у тебя наверно машины нет, а я вижу что куча народу сегодня поедет в другое место парковаться.

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