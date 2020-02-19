Врачей со школьной скамьи начнут готовить в уникальном медклассе школы №2 Бердска

В связи с востребованностью профессии врача и дефицитом кадров в Бердске впервые открылся медицинский класс. Соглашение подписали директор школы, главврач ЦГБ и ректор медуниверситета. 50 выпускников школы «Спектр» за 9 лет стали докторами.

В Бердске подписали четырехстороннее соглашение об открытии специализированного медицинского класса на базе школы №2

19 февраля в бердской больнице состоялось эпохальное событие. Мэр Бердска, проректор медуниверситета, главврач ЦГБ и директор школы №2 подписали четырехстороннее соглашение об открытии специализированного медицинского класса на базе школы «Спектр». Осваивать профессию врача бердчане начнут уже в школе.

— Проанализировав поступление выпускников школы в медицинские вузы, а именно, что за 9 лет в медуниверситет поступило 50 детей из школы №2, мы поняли, что мы на правильном пути. Нам очень нужен медицинский класс, где уже со школьной скамьи ученики будут посвящены в медицинскую профессию. Через участие в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, через практические и лабораторные исследования. При условии успешного окончания школы, заключив целевой договор с больницей Бердска, они станут студентами Новосибирского государственного медицинского университета, на что мы очень сильно надеемся, — рассказала директор школы №2 «Спектр» Евгения Перфилова.

Первые пятеро «целевиков» поступят в медуниверситет уже в этом году. Школьники из 10 класса будет проходить углубленную подготовку на базе БЦГБ и медуниверситета, отметила Евгения Юрьевна.

Идею создания медкласса поддержал мэр Бердска Евгений Шестернин. Такая форма законодательно подкреплена, о чем свидетельствует и послание президента РФ о целевом наборе студентов.

— Лечить, учить и судить — от Бога. Не обязательно, что все записавшиеся в медкласс — потенциальные медицинские работники. Врачом надо быть сердцем. Если удастся соединить административную форму, которую мы придумали, с душевным состоянием, — это будет результат. К нему надо идти. В путь! Успехов! — пожелал Евгений Шестернин.

Алла Дробинская, главный врач бердской горбольницы, отметила важность того, чтобы ребята через шесть-семь лет, получив медицинское образование, вернутся в свой родной город в хорошее, достойное медучреждение. И чтобы работали здесь.

Она рассказала, что на базе Новосибирской областной клинической больницы медицинский класс работает третий год; там учатся школьники из Кировского района Новосибирска. В конце 2019 года 2-я клиническая больница Новосибирска открыла такой класс. Сегодня присоединилась и бердская ЦГБ.

Искренне поддерживает создание медицинского класса проректор Новосибирского государственного медуниверситета Константин Бакулин.

— Наконец-то наша мечта сбылась. Очень хорошо, что все это получилось именно в Бердске, у которого очень хорошие традиции сотрудничества с нашим университетом, — подчеркнул руководитель вуза.

В проекте также участвуют клиника микрохирургии глаза и фирма «Здравмедтех».

10-классники медкласса пообещали, что, получив профессию, вернутся работать бердскую ЦГБ. В заключении школьники получили в подарок хирургическую медицинскую форму и сфотографировались на память.

Автор видео Елена Белоусова