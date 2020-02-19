Стрелять в нападавшую на людей агрессивную собаку не стали полицейские Бердска

Они вызвали сотрудников приюта для бездомных животных «Надежда», которые отловили молодого «алабая». Он, по словам специалистов, сорвался с цепи и ошалел от свободы.

Приют «Надежда» заботиться о бездомных животных

Вечером во вторник в приюте для бездомных животных Бердска на одну собаку стало больше. Ее отловили по сообщению полиции в частном секторе на ул. Островского. В «Курьер. Среда. Бердск» позвонили очевидцы, сообщив, что у дома №164 бегает агрессивный пес, бросается на прохожих.

Люди вызвали полицейских, а те, в свою очередь, обратились в приют «Надежда». Не хотелось стражам порядка использовать оружие для отстрела опасного животного, которое угрожает жизни и здоровью граждан. Отстрел предусмотрен законом «О полиции».

По словам директора бердского приюта для бездомных животных Дмитрия Ильченко, собака, наделавшая много шума на ул. Островского, очевидно, хозяйская. На ней есть ошейник и обрывок цепи. Вероятно, пес, похожий на алабая или лабрадора, сорвался с цепи и ошалел от свободы. Зоозащитники выложили в профильные группы в соцсетях «портрет» собаки, чтобы побыстрее найти хозяина.

— Молодая собака белого окраса, вероятно, прибилась к чужому дому. Когда мы приехали с кинологом, она уже успокоилась. Она не была агрессивной, скорее всего, попав на свободу, проявлял излишнее любопытство. А потом пес нагулялся, устал, и ни малейшего признака агрессии мы не заметили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Викторович сегодня, 19 февраля.

Найденыша поместили в уличный вольер. Собаку осмотрел доктор, ее поставили «на довольствие».

В среду сотрудники приюта отлавливали беспризорных собак на ул. Павлика Морозова и в военном городке. Завтра, 20 февраля, поедут на ул. Калинина. Все эти выезды происходят по заявкам горожан.

В общей сложности в бердском приюте «Надежда» сейчас проживает порядка 250 животных, подавляющее большинство из которых собаки, отловленные на улицах города. Деньги на эти цели городскою бюджет выделяет. С кормами хорошо помогают волонтеры. Но всегда хочется больше, чтобы осуществить все планы, отметил Дмитрий Ильченко.