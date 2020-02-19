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Стрелять в нападавшую на людей агрессивную собаку не стали полицейские Бердска

19:04 19.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Они вызвали сотрудников приюта для бездомных животных «Надежда», которые отловили молодого «алабая». Он, по словам специалистов, сорвался с цепи и ошалел от свободы.

Стрелять в нападавшую на людей агрессивную собаку не стали полицейские Бердска
Приют «Надежда» заботиться о бездомных животных

Вечером во вторник в приюте для бездомных животных Бердска на одну собаку стало больше. Ее отловили по сообщению полиции в частном секторе на ул. Островского. В «Курьер. Среда. Бердск» позвонили очевидцы, сообщив, что у дома №164 бегает агрессивный пес, бросается на прохожих.

Люди вызвали полицейских, а те, в свою очередь, обратились в приют «Надежда». Не хотелось стражам порядка использовать оружие для отстрела опасного животного, которое угрожает жизни и здоровью граждан. Отстрел предусмотрен законом «О полиции».

По словам директора бердского приюта для бездомных животных Дмитрия Ильченко, собака, наделавшая много шума на ул. Островского, очевидно, хозяйская. На ней есть ошейник и обрывок цепи. Вероятно, пес, похожий на алабая или лабрадора, сорвался с цепи и ошалел от свободы. Зоозащитники выложили в профильные группы в соцсетях «портрет» собаки, чтобы побыстрее найти хозяина.

— Молодая собака белого окраса, вероятно, прибилась к чужому дому. Когда мы приехали с кинологом, она уже успокоилась. Она не была агрессивной, скорее всего, попав на свободу, проявлял излишнее любопытство. А потом пес нагулялся, устал, и ни малейшего признака агрессии мы не заметили, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Викторович сегодня, 19 февраля.
Найденыша поместили в уличный вольер. Собаку осмотрел доктор, ее поставили «на довольствие».

В среду сотрудники приюта отлавливали беспризорных собак на ул. Павлика Морозова и в военном городке. Завтра, 20 февраля, поедут на ул. Калинина. Все эти выезды происходят по заявкам горожан.

В общей сложности в бердском приюте «Надежда» сейчас проживает порядка 250 животных, подавляющее большинство из которых собаки, отловленные на улицах города. Деньги на эти цели городскою бюджет выделяет. С кормами хорошо помогают волонтеры. Но всегда хочется больше, чтобы осуществить все планы, отметил Дмитрий Ильченко.

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От редакции

Беспризорных собак стало меньше?

Точка., 19 февраля 2020 19:25
Очень интересно, "ошалел от свободы", может от воли?
Аноним, 19 февраля 2020 19:40
на фото не алабай, а дворняжка. Каждую неделю пишут о том, что там, или там домашняя сорвалась или бездомные напали на детей. Со стороны нашей городской власти идет игра с огнем.Этим вопросом никто в городе не занимается, вот только закон от этого никто не отменял.Обрушилось кафе в академе, арестовали хозяев, упал козырек, крайний нашелся. Если, что-то случится с участием собак, если кто-то пострадает, думаю СК и прокуратура возбудят уголовное дело в отношении этого директора "Надежды" и ответственных чиновников. У нас бездомная собака уже несколько раз нападала на детей, Звонил В "Надежду", приезжал, пообещал и пропал. Звонил в приемную администрации, с казали, что сообщат Захарову, а он даст команду директору приюта. Если кто-то думает, что эту собаку убрали, тот глубоко ошибается. Недавно загнала трех первоклашек под Крыльцо аптеки по Красной Сибири 105. Ждем. Неужели для того, чтобы навести порядок в городе должен кто-то пострадать или погибнуть. Мэр не управляет своими подчиненными.
Аноним, 19 февраля 2020 20:49
Хозяин,наверняка найдется.Для начала выписать штраф тыся найтисьч на 50 за ненадлежащее содержание животных А может и не найдется,побоится

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