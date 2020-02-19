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Насмешила идея транслировать в туалетах Госдумы заседания спикера Володина

19:30 19.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Жириновский в шутку предложил выдавать депутатам еще в начале их работы слуховые аппараты, однако отметил, что депутат Моляков, предложивший трансляции в «местах для размышления, в чем-то прав.

Насмешила идея транслировать в туалетах Госдумы заседания спикера Володина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в «места для размышлений», чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
В ходе заседания во вторник Володин раскритиковал депутатов за отсутствие в зале во время обсуждения важных вопросов, в том числе об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. На пленарном заседании в среду депутат Игорь Моляков («Справедливая Россия») поднял вопрос об обстоятельствах, из-за которых депутаты могут отсутствовать в зале во время заседаний.

«Я заметил, что здесь имеются места, скажем так, для размышлений. И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводите трансляцию и туда. Когда депутат увидит, что важный вопрос, о горячем питании, он сможет быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию в эти места», — предложил Моляков.

В ответ на предложение депутата слово попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он в шутку предложил выдавать депутатам еще в начале их работы слуховые аппараты, однако отметил, что Моляков в чем-то прав.

«Насколько я знаю, в буфете работает трансляция. Может быть, в туалетах нет? Давайте туда вынесем. Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение и у всех будет аппаратура мощная, и чем-то другим будут заниматься и в то же время слушать, и голосовать, и делать. Потому что когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право, конечно. Тем не менее, если кто-то плохо слышит, может подумать о смене места работы», — сказал Жириновский.

Позже на предложение отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
«Коллега Моляков Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят нам совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильный комитет по контролю и регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют», — с иронией заметил Володин.
После этого спикер Госдумы рассмеялся. Он попытался продолжить свою реплику, ведя диалог с депутатами в зале, но остановился. «Я не могу», — сказал он сквозь смех.

«Игорь Юрьевич, снимите свое предложение. Сложно будет», — пошутил Володин. «Ну как я могу отменить размышления? Ну не отменишь же», — ответил Моляков. «Это самый сложный вопрос. Поэтому давайте комитету поручим. Разбирайтесь вместе с фракциями», — заключил председатель ГД.

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