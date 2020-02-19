Уволен из-за побега пациенток «с коронавирусом» главврач Боткинской больницы

Прибывших из Китая россиянок с признаками ОРВИ положили в больницу. Но результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Одну из сбежавших вернули по решению суда.

Практически вся жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главврачом

Сегодня, 19 февраля, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина, передает «Доктор Питер». По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главного врача назначен Иван Федуняк.

Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали три пациентки, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Петроградский районный суд в отношении одной из сбежавших принял решение о принудительной госпитализации в стационар.

Алексей Яковлев — Заслуженный врач Российской Федерации. Он член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.