19.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Уволен из-за побега пациенток «с коронавирусом» главврач Боткинской больницы

19:47 19.02.2020 Фото: doctorpiter.ru
0

Прибывших из Китая россиянок с признаками ОРВИ положили в больницу. Но результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Одну из сбежавших вернули по решению суда.

Уволен из за побега пациенток с коронавирусом главврач Боткинской больницы
Практически вся жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главврачом

Сегодня, 19 февраля, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина, передает «Доктор Питер». По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главного врача назначен Иван Федуняк.

Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали три пациентки, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Петроградский районный суд в отношении одной из сбежавших принял решение о принудительной госпитализации в стационар.

Алексей Яковлев — Заслуженный врач Российской Федерации. Он член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое увольнение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: прожить на 10 800 рублей трудно. Но у меня не самая высокая зарплата
21:07 19-02-2020
Путин: прожить на 10 800 рублей трудно. Но у меня не самая высокая зарплата
БердскДавил пассажиров дверью и проезжал остановки неадекватный водитель маршрутки №17 в Бердске 1
20:53 19-02-2020
Давил пассажиров дверью и проезжал остановки неадекватный водитель маршрутки №17 в Бердске
Поправки в Конституцию: неприкосновенность бывших президентов хотят узаконить 1
20:30 19-02-2020
Поправки в Конституцию: неприкосновенность бывших президентов хотят узаконить
БердскВрачей со школьной скамьи начнут готовить в уникальном медклассе школы №2 Бердска
20:15 19-02-2020
Врачей со школьной скамьи начнут готовить в уникальном медклассе школы №2 Бердска
Покончили с собой два полицейских за день в Красноярском крае
20:00 19-02-2020
Покончили с собой два полицейских за день в Красноярском крае
Уволен из-за побега пациенток "с коронавирусом" главврач Боткинской больницы
19:47 19-02-2020
Уволен из-за побега пациенток
БердскЗадолжали за коммуналку 9 из 37 лучших трудовых коллективов Бердска 2
19:35 19-02-2020
Задолжали за коммуналку 9 из 37 лучших трудовых коллективов Бердска
Насмешила идея транслировать в туалетах Госдумы заседания спикера Володина
19:30 19-02-2020
Насмешила идея транслировать в туалетах Госдумы заседания спикера Володина
Арестовал за обрушение крыши с гибелью девушки замдиректора ЖКХ из Академгородка суд Новосибирска
19:21 19-02-2020
Арестовал за обрушение крыши с гибелью девушки замдиректора ЖКХ из Академгородка суд Новосибирска
БердскСтрелять в нападавшую на людей агрессивную собаку не стали полицейские Бердска 3
19:04 19-02-2020
Стрелять в нападавшую на людей агрессивную собаку не стали полицейские Бердска