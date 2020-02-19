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Поправки в Конституцию: неприкосновенность бывших президентов хотят узаконить

20:30 19.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам члена рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерины Лаховой, это будет конституционная гарантия независимости деятельности экс-президента, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства.

Поправки в Конституцию: неприкосновенность бывших президентов хотят узаконить
Член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

«Предлагается закрепить [в Конституции], что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно, обладает неприкосновенностью», — сказала Лахова в ходе заседания рабочей группы во вторник.

По ее словам, именно президент принимает все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику. «И, конечно, именно принцип неприкосновенности президента, который закреплен в 91-й статье Конституции, позволяет ему это осуществлять. Но данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», — отметила Лахова.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

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От редакции

Поправка пройдет?

Аноним, 19 февраля 2020 21:06
Это лишь повод сходить на ту голосовалку. Хотя бы в этой графе поставить "против всех".

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