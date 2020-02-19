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Давил пассажиров дверью и проезжал остановки неадекватный водитель маршрутки №17 в Бердске

20:53 19.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Короткий путь для Виктории оказался кошмаром из-за странного поведения маршруточника. Она стала выходить, а водитель начал движение и прихлопнул ее автоматической дверью. Пассажирам показалось, что он вообще не реагировал на происходящее в салоне.

Давил пассажиров дверью и проезжал остановки неадекватный водитель маршрутки №17 в Бердске
Частным перевозчикам сложно найти хороших водителей на маршрутки — текучка кадров

С очередным неадекватным водителем общественного транспорта столкнулись пассажиры в Бердске. На этот раз странное поведение водителя заметили ехавшие в маршрутке №17 вечером 19 февраля. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория, ее дорога на протяжении всего нескольких остановок — от «Вымпела» до Черемушек превратилась в кошмар.

— Мало того что водитель сигналил машинам как сумасшедший, остановки он проезжал, хотя люди просили остановиться, чтобы выйти. На Черемушках я еще не успела выйти, как он начал движение и закрыл автоматическую дверь — удар пришелся по плечу и руке. А на дороге гололед! — описала неприятную ситуацию Виктория.

Она не понимает, почему у маршруточника такое отношение к пассажирам и хочет разобраться, как доверяют городские маршруты таким водителям. Виктория записала госномер маршрутки, запомнила время, когда ехала, чтобы легче было установить, какому частному перевозчику принадлежит автомобиль. А он уже пусть накажет своего работника за экстремальную езду.

Виктория обратила внимание на то, что водитель не просто торопился, как бы кого-то преследуя, а не реагировал на происходящее в салоне.
— Он как будто не слышал требования об остановке и проехал «Жилмассив», хотя женщина стояла возле двери и просила остановиться. Он не отреагировал на мои претензии после того, как начал движение, когда я еще не вышла. Он просто сидел как каменный, без эмоций, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Виктория.

Делать выводы о состоянии водителя маршрутки она не стала, но сомнения закрались. Завтра, 20 февраля, редакция выяснит, кто и по какой причине игнорировал пассажиров в маршрутке №17.
Подробности — в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно в Бердске произошел скандал с водителем маршрутки №18. На вопрос пассажиров, почему в салоне холодно, он предложил им возить дрова с собой.

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От редакции

Вам встречаются неадекватные водители?

Аноним, 19 февраля 2020 20:57
так это тот водитель-озорник со 109 сюда перевёлся - сообщали же об этом на academ.info

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