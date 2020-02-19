«Группами смерти» в соцсетях руководили готовившие теракты в школах Крыма керченские подростки

Они разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, предварительно изучив в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Расследует дело о терроризме крымский СКР.

УФСБ изъяла самодельные взрывные устройства с поражающими элементами

Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю принято к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в приготовлении к терактам в учебных заведениях Керчи. об этом 19 февраля сообщили в главке Следственного комитета России.

По поручению председателя СКР управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю принято к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ в отношении двух жителей города Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ).

-Установлено, что подростки разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, расположенных в городе Керчи, предварительно изучив в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами так называемых «групп смерти» в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям. Подозреваемые задержаны.

Сотрудниками спецподразделений УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания у юношей изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через Интернет, компоненты для их изготовления. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подростки являются последователями керченского стрелка Рослякова, убившего в колледже 21 человека.

Для расследования преступления создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В настоящее время следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ с фигурантами уголовного дела проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних, изучается обстановка в семьях, круг общения подростков.

Кроме этого следователями и оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев, обладающих информацией о противоправных действиях подростков.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.