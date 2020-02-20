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Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология

21:50 20.02.2020 Фото: pxhere.com
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Эта дата будет своего рода «денежным магнитом, все сделки заключенные сегодня позволят приумножить богатство и принесут свои плоды.

Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология
В дате 20.02.2020 скрывается 6 аркан — аркан Влюбленных, что опять нас отсылает к вопросам любви и отношений

Совсем недавно мы писали про магическую дату 02.02.2020, которая идеально подходила для того, чтобы начать новый жизненный виток, загадать заветное желание и оставить все несчастья и беды в прошлом. Но 2020 год готовит нам сюрпризы не единожды, совсем скоро мы сможем испытать судьбу второй раз и исправить финансовое положение дел 20 февраля 2020 года. Вот что говорит нумерология про новую магическую дату:

Февраль балует нас многообразием двоек. И этим нельзя не воспользоваться. Прежде всего Двойка символизирует восприимчивость и открытость пространства. Она обостряет интуицию и дарит мягкость характеру. Что не может не сказаться на личных отношениях. В этот день идеально налаживать семейные отношения, просить прощения за обиды у своего партнера, строить совместные мечты и планы.

Даже без расчётов, можно заметить в дате три 20 аркана. Аркан семьи и рода. Благополучно в этот день укреплять отношения, семейные отношения, вспомнить традиции рода. Посмотрите совместные фотографии, соберите всех членов семьи за одним столом.

Не зря многие пары настроены заключить брак именно в эту красивую дату, при заключении брака по любви двойки в дате только укрепят такой союз.

Более того, в дате скрывается 6 аркан — аркан Влюбленных, что опять нас отсылает к вопросам любви и отношений. В этот день получится помириться, даже если вы уже и не надеялись.

Если в этот день произойдёт знакомство, то есть все шансы на долгосрочный и даже семейный союз. Не упустите свой шанс, отправляйтесь в этот день в общественные места: кино, театр, музей, боулинг, быть может магия цифр поможет вам встретить свою судьбу.

В бизнесе так же отличное время для укрепления своих позиций. Для ведения переговоров и заключения сделок. Эта дата будет своего рода «денежным магнитом, все сделки заключенные сегодня позволят приумножить богатство и принесут свои плоды.

В этот день будет обострён закон справедливости, бумеранги возвратятся мгновенно. Так что будьте внимательнее, что отправляете сами и какие договоры заключаете.

Избегайте спонтанности и травм, а так же алкоголя.

В плане здоровья, день опасен для сердечников, предупредите своих родителей и берегите себя.

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От редакции

Попытаетесь поймать удачу за хвост второй раз?

Аноним, 07 февраля 2020 10:23
Лучше за яйца.Надежнее
Аноним, 07 февраля 2020 12:10
Нумерология? Разве есть такая наука? Это сродни астрологии? Это утешение для дураков!
Аноним, 19 февраля 2020 19:34
Так чо, прошлый раз не считается? Все по новой нужно загадывать? Или тут будет делиться на два?
Опять обманули.
Поросёнок Пётр, 20 февраля 2020 01:06
Уже целый час прошёл как наступило 20.02, сижу жду, когда придут арканы и принесут денег, чёт никого не вижу, где эти ваши арканы-то? Если и в этот раз обманите, напишу жалобу в Спортлото!

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