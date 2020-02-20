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Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска

20:42 20.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Малоимущим семьям не нужно будет собирать кучу бумажек благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Дотаточно подать заявление на Госуслугах, а ведомства выяснят — какой официальный доход у семьи.

Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
На путинские пособия могут претендовать семьи с детьми от 3 до 8 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска

Детское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и НовосибирскеДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и БердскаЕщё 68 новостей

Оформление пособия на детей от трёх до семи лет будет осуществляться в заявительном порядке, причём заявление можно будет подать не выходя из дома — через сайт госуслуг. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее о таком поярдке назначения пособия говорил глава Минтруда Антон Котяков.

Ярослав Нилов отметил, что это «абсолютно правильный подход», и считает, что «снижение ненужной бюрократической нагрузки» должно распространиться и на остальные соцвыплаты. По его словам, не надо заставлять людей брать кучу справок, тратить на них деньги. Это неудобно, потому что на это уходит много времени, потом пока одна справка на руки попадёт, у другой уже истечёт срок давности:

— Это ещё Дмитрий Медведев говорил на одном из совещаний: не надо делать из людей курьеров, всю информацию можно на чиновничьем уровне получать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу. Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Но как тогда получить выплату на детей до 7 лет, недоумевают жители Бердска. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на сайте портала Госуслуг пока еще нет новой функции — направить заявление на назначение пособия с 3 до 7 лет ребенка.

Но, теоретически, такая простая схема назначения пособия возможна благодаря созданной в 2010 году системе межведомственного электронного взаимодействия. Система позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Вполне возможно, что малоимущим семьям будет достаточно предоставить лишь заявление на пособие, а налоговая служба, по соглашению с ответственным за путинские пособия органом, предоставит данные о налогах отчисляемых с заработной платы заявителя.

Благодаря работе этой системы, россияне избавлены от необходимости собирать документы в различных государственных органах. Теперь, обращающийся за государственной услугой, должен предоставить только документы личного хранения, например, паспорт, свидетельство о рождении. Все остальные справки собирает само ведомство. При этом государственный орган не вправе требовать от граждан или организаций, обратившихся за госуслугой, сведения, которые уже имеются в распоряжении другого государственного органа.

Однако руководитель межрайонной ИФНС России № 3 по Новосибирской области Юлия Перемитина пока не готова прокомментировать, как в данном случае будет происходить взаимодействие между ведомствами:

— Поскольку в настоящий момент законодательства по поводу выплат не принято, то и подзаконных актов, регламентирующих подачу заявления, их подтверждение, взаимодействие с государственными органами — нет. На мой взгляд, обсуждать, как могло бы быть — рано. Даже федеральный закон на сегодняшний день не принят, — резюмировала Юлия Перемитина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент России заявлял: чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход. Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан — без очередей и преград.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.
Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.
12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.
Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

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От редакции

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Аноним, 18 февраля 2020 15:54
Только два вопроса:
Откуда у Путина столько денег и
Почему Россия, Бердск и Новосибирск перечислены через запятую?
Аноним, 18 февраля 2020 22:00
Пора переходить на новояз - Деньги от Путина - Путинки -
Деньги налогоплательщиков, которые он присвоил и сейчас распоряжается по своему усмотрению.
Ната, 18 февраля 2020 23:16
Только резину тянут.люди в ипотеках из за этой системы уже февраль проходит а все нет приказа.видимо электронка полгода идет.и детей видимо в школах лет 10 еще кормить не будут.потом люди забудут и мазнут рукой
Лена, 19 февраля 2020 01:25
Договаривайте до конца, что деньги эти из их собственного материнского капитала. Чем больше потратят сейчас на подгузники, тем меньше получат потом.
Никто ничего на вас не тратит х)
Аноним, 20 февраля 2020 18:19
Из мат капитала до 3 лет пособие на второго (на первого от государства). А с 3 до 7 от государства.
Аноним, 19 февраля 2020 07:09
Внедряемая последнее десятилетие "цифровизация" пока ещё ничего не упростила и не ускорила. Просто добавила всем кучу новых проблем иновой работы на всех уровнях.
Диана, 19 февраля 2020 11:20
А если девушка мать одиночка и мало имущия. И у неё нет справки с работы так как она не работает и не работала официально. Положены ей пособие или нет?
Анна, 19 февраля 2020 20:52
Один вопрос: как Вы жили до сих пор?
Светлана, 20 февраля 2020 07:43
Положено конечно просто возьмёте справку с цзн что не работали и не состоит у них на учёте и все
Аноним, 20 февраля 2020 09:25
Света, тогда она точно НЕ получит пособие.
Яяя, 19 февраля 2020 14:09
Так что с материнского капитала будут вычетать??
Шлямбур, 19 февраля 2020 14:51
Из пенсионных накоплений, примороженных )))
Анастасия, 19 февраля 2020 23:47
Нет
Аноним, 19 февраля 2020 23:36
НВР:
Да
Аноним, 20 февраля 2020 02:03
Привет всем можно сказать если мать одиночка с 4 детьми офицально неработает то ана может палучить эти пособия
Ирина, 20 февраля 2020 10:55
Меня тоже интересует этот вопрос. Постоянно пишут только про полную семью. Но есть же ещё и не полные семьи.
Аноним, 20 февраля 2020 11:13
разумеется. странный вопрос.
особенно учитывая, что мать одинокая с 4 детьми должна давно уже и так все получать
Аноним, 20 февраля 2020 10:04
НВР:
Даа
Аноним, 20 февраля 2020 11:42
НВР:
Буду пользоваться
Аноним, 20 февраля 2020 12:26
С кокого года рождения ребёнок должен быть?я слышала что с 2018 чтобы получать пособие. А если ему сейчас 4 года тогда что?
Светлана, 20 февраля 2020 14:20
А жителям Башкирии не будут получать такое пособие? Доходы ниже прожиточного почти в каждой семье!
Скажите, 20 февраля 2020 15:29
Скажите пожалуйста я рожала в 2016 году мать одиночка отец ребёнка даже не вписан в свидетельство о рождении мне положено эти выплаты?
Кристина, 20 февраля 2020 14:47
Мы на ямале уже такие пособие получили за 2 мес
Zara, 20 февраля 2020 14:47
Когда уже можно будет подавать документы на это пособие?Всегда спрашиваю в соц защите а у них ещё не утвердили!!!
Юлия, 20 февраля 2020 14:52
У меня дочери 5 лет, сыну 4 года, интересно мы попадаем под эту категорию, работает муж, я стою на бирже.
Любовь, 20 февраля 2020 15:07
Здравствуйте.Первым сыном я мама одиночка,сейчас ему 12 лет.Вторым сыном ему сейчас 5 лет,я в разводе.с декабря поставили Аутизм младшему(инвалидность дали на 5 лет).Официально никогда не работала и трудовой не имею..Положены ли мне детские?..И какие ещё есть льготы?
Аноним, 20 февраля 2020 15:09
А пособие будет до 7 лет включительно,т.е.7 лет и 12 месяцев или 6 лет и 12 месяцев?
Аноним, 20 февраля 2020 15:23
интересно если мама не работает а папа гражданин другой страны работает офмциально за границей не имеет не ВНЖ в рф вообще никпкого отношения к рф..эта семья имеет право на пособия
Екатерина, 20 февраля 2020 15:26
Здравствуйте я мать одиночка у меня шестерка детей от 3 до 8 лет я живу в Удмуртии в алнашах я ходила в социальных защиту мне сказали что у нас такого нет это только в Москве я научилась сними ругаца
Юлия, 20 февраля 2020 20:11
Алло, ещё ничего не готово. Как сделают, вы обязательно об этом узнаете, 21 век, интернет есть, напишут везде. Зачем ругаться из-за того,чего нет?!
Анна, 20 февраля 2020 15:56
Здраствуйте.а если мы с 2014 года,нам тоже будет положенны деньги?
Мария, 20 февраля 2020 16:18
Я мать одиночка, двое сыновей. Работала, но стаж прирывался. Но за год для справки путинских пособий требует соц. защита непрерывного стажа!!!. Это как? Мне казалось высчитывается сумма среднего дохода.
Аноним, 20 февраля 2020 16:48
Сумма среднего дохода за год (полный). Отработайте ровно год без перерывов и обращайтесь. Если в течении года вы теряли (увольнялись)работу, должны были тут же ( втечении 10 дней) встать на учет как безработный.
Аноним, 20 февраля 2020 17:30
У меня ребёнку пять лет 2014года рождения. Работает только муж,я не работаю, так как ребёнок постоянно болеет. Мы попадаем под этот закон? Россия, Ленинградская область.

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