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Детское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и Новосибирске

21:00 20.02.2020, Галина Панчева
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Все доходы при подсчете среднедушевого берутся до вычетов налога, и это отражено в бюджетном кодексе.

Детское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и Новосибирске
Детское пособие до 3 лет положено малышам, рожденным после 1 января 2018 года
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детское пособие до 3 лет: Семья с доходом 74 916 рублей без вычета налогов получит выплаты в России, Бердске и Новосибирске

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Пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 уже получают мамы в Бердске. Но не все. Есть ограничения: среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума — 24 972 рубля.

Какую сумму брать для расчета среднедушевого дохода: полностью начисленную сумму или с учетом вычета 13% подоходного налога, спросила бердчанка Марина Ильина.

Все доходы берутся до вычетов налога, и это отражено в бюджетном кодексе — для расчета среднедушевого дохода берется доход до вычетов налогов.

Расчет среднедушевого дохода производится следующим образом. Берутся доходы всех членов семьи за предшествующий год, складываются, полученная сумма делится на число членов семьи. Получается доход в месяц на одного члена семьи. Если вместе живут мама, папа, ребенок, а с ними еще бабушка и дедушка, доходы дедушки и бабушки не учитываются.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;
— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

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