Бочку с трупом матери попросил забетонировать житель Петербурга

Следователи проводят экспертизы и устанавливают, от чего умерла пожилая женщина.

Следователи начали проверку

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по

Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины.

По предварительной информации, 18 февраля 2020 года, на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка

Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело пожилой женщины, которое находилось в пластиковой бочке. Таким образом 41-летний житель г. Санкт-Петербурга хотел захоронить свою мать, скончавшуюся накануне.

Тело обнаружил машинист экскаватора, которого закопать бочку попросил малознакомый мужчина, пояснив, что внутри находится мусор. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследованиятела.

Источник: СУ СКР по Ленинградской области