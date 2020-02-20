20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Бочку с трупом матери попросил забетонировать житель Петербурга

08:30 20.02.2020 Фото: smihub.com
0

Следователи проводят экспертизы и устанавливают, от чего умерла пожилая женщина.

Бочку с трупом матери попросил забетонировать житель Петербурга
Следователи начали проверку

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по

Ленинградской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины.

По предварительной информации, 18 февраля 2020 года, на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка

Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело пожилой женщины, которое находилось в пластиковой бочке. Таким образом 41-летний житель г. Санкт-Петербурга хотел захоронить свою мать, скончавшуюся накануне.
Тело обнаружил машинист экскаватора, которого закопать бочку попросил малознакомый мужчина, пояснив, что внутри находится мусор. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследованиятела.

Источник: СУ СКР по Ленинградской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бойню и массовый расстрел детей планировал любитель "school shooting" в школе Хабаровска
10:44 20-02-2020
Бойню и массовый расстрел детей планировал любитель
Бердск12 домов и ПТУ отключат от горячей воды в центре Бердска
10:34 20-02-2020
12 домов и ПТУ отключат от горячей воды в центре Бердска
БердскТупеют, становятся дураками и теряют сознание от курительных смесей наркозависимые в Бердске
10:30 20-02-2020
Тупеют, становятся дураками и теряют сознание от курительных смесей наркозависимые в Бердске
Уголовное дело возбудили после крушения самолета АН-2 в аэропорту Магадана
10:24 20-02-2020
Уголовное дело возбудили после крушения самолета АН-2 в аэропорту Магадана
Поддержал отмену комиссии за оплату услуг ЖКХ Путин
10:15 20-02-2020
Поддержал отмену комиссии за оплату услуг ЖКХ Путин
Бердск447 домов может подтопить паводком в Бердске
10:00 20-02-2020
447 домов может подтопить паводком в Бердске
Триллион рублей не потратили из бюджета России. Это худший показатель за 11 лет
09:45 20-02-2020
Триллион рублей не потратили из бюджета России. Это худший показатель за 11 лет
1 марта «Петушок – золотой гребешок» в ДК "Родина"
09:44 20-02-2020
1 марта «Петушок – золотой гребешок» в ДК
Коронавирус подозревают у перевозивших грузы из Китая водителей
09:40 20-02-2020
Коронавирус подозревают у перевозивших грузы из Китая водителей
БердскВместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска 1
09:36 20-02-2020
Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска