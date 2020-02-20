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«Эстафету Победы» 24 февраля примет Бердск

09:00 20.02.2020 Фото: rosgvard.ru
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2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы.

Эстафету Победы 24 февраля примет Бердск
В 2020 году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне

Праздничные концерты и торжественные митинги на Монументах Славы ждут шесть городов Новосибирской области в рамках военно-патриотической акции «Эстафета Победы».
Региональный этап всероссийской акции «Эстафета Победы» Новосибирская область принимает с 16 по 29 февраля. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проходит вдоль государственных границ государств – участников СНГ. Организатор акции на территории нашего региона – Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области. Цель «Эстафеты Победы» – увековечивание памяти и героических подвигов воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны, укрепление единства и дружбы между народами государств-участников СНГ.

Региональный этап маршрута Эстафеты пройдет через города Новосибирск, Искитим, Бердск, Карасук, Купино, Татарск. В рамках Эстафеты запланированы концертные выступления ансамбля Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, торжественные митинги и возложения цветов на Монументах Славы в городах-участниках акции и на Монументе «Воинам-Пограничникам» в Новосибирске.

Напомним, что 2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы. Всего в стране запланировано проведение около 200 мероприятий федерального и регионального масштаба. Наш регион принимает активное участие в ключевых всероссийских проектах Года памяти и славы.

Источник: Правительство Новосибирской области

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От редакции

Помните о Великой Отечественной войне?

Аноним, 20 февраля 2020 09:51
НВР:
Помним,а зачем детей в военную форму наряжать?

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