447 домов может подтопить паводком в Бердске

Паводок может быть сильным

В связи с большим количеством осадков, выпавших в зимний период 2019-2020 года и учитывая прогнозируемое раннее наступление весны, муниципальными службами города Бердска активно ведется подготовка к прохождению предстоящего паводкового периода.

В рамках противопаводковых мероприятий планируется выполнение работ по вывозу снега, очистке водопропускных труб, уборка от снега и наледи с территорий внутриквартальных проездов, подготовке ливнеприемников для принятия талых вод, смещению снега в районе микрорайона Южный, микрорайона Юго-Восточный вдоль участка дороги от Водозабора до СНТ «Орбита», с целью принятия талых вод.

В рамках постановления «О проведении организационно-технических мероприятий в период весеннего паводка 2020 года» будет утвержден график дежурства противопаводковой комиссии.

В соответствии с анализом прохождения паводкового периода в предшествующие годы, на территории города Бердска в риске подтопления находятся 412 домов частного сектора и 35 многоквартирных домов. Специалистами МКУ «УЖКХ» проведено визуальное обследование территорий подверженных подтоплению в весенний период, утвержден план мероприятий по предотвращению подтопления домов частного сектора и многоквартирных домов города Бердска.

В план работ МБУ «Центр муниципальных услуг» включены мероприятия по вывозу снега с территорий частного сектора, находящихся в риске подтопления (согласно утвержденному плану), очистке водопропускных труб и кюветов. По информации предоставленной управляющими компаниями и ТСЖ, в чьем обслуживании находятся дома входящие в группу риска подтопления, на сегодняшний день снег вывезен с 20% от общего числа объектов. Составлен график вывоза снега с придомовых территорий. УК заблаговременно будут информировать жителей домов о проведении работ.

Согласно предварительному прогнозу Главного управления МЧС России по Новосибирской, в 2020 году в период активного снеготаяния на территории города Бердска возможны подтопления грунтовыми водами. Учитывая характер распространения грунтовых вод, прогнозируемые уровни в городе Бердске ожидаются на отметках, превышающих норму на 30-50%. С учетом преобладающей глубины залегания уровней (0,5-1,0 м), в весенне-летний период 2020 года уровень активности подтопления в городе Бердске останется высоким.

В связи с чем, рекомендуем организациям, обслуживающим многоквартирные дома, жителям частного сектора подготовится в прохождению паводкового периода, а именно производить:

— очистку от снега прилегающих к домовладениям территорий;

— очистку водоотводных канав и труб на прилегающих территориях;

— очистку отмосток и кровель многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов и надворных построек;

— вывоз снега с прилегающих территорий на снегоприемные пункты;

— обеспечить наличие откачивающих средств (насосов, мотопомп и. т.д.), привести их в рабочее состояние и содержать в постоянной готовности для откачивания воды в случае подтопления объектов.

Источник:Администрация Бердска