Тупеют, становятся дураками и теряют сознание от курительных смесей наркозависимые в Бердске

Врач-нарколог Максим Сальников назвал курительные смеси самым примитивным и никчемным наркотиком. Это химический заменитель конопли, но очень опасен для организма. Он подавляет психику и лишает сознания.

Пока у человека не наступила зависимость от наркотиков, его можно остановить

Курительные смеси делают человека «дураком», он попросту «тупеет», рассказала врач-нарколог Максим Сальников «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, мы запустили серию материалов о наркотиках под названием «Солевые». Врач-нарколог Бердска рассказывал, что «соль» убивает наркоманов в Бердске. Она включает механизм самоуничтожения.

— У наркозависимых возникает в первую очередь психическая тяга, ему хочется употребить вещество снова и снова. А физически он выглядит истощенным, становится нервный, активный, ему постоянно нужно что-то делать, двигаться. Наркотики – это стимуляторы, они стимулируют на движение. Все это вызывает психическое и физическое истощение, — рассказал Сальников.

Напомним, в предыдущих публикациях врач-нарколог Бердска рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что у тех, кто употребляет запрещенные вещества, руки становятся зеленого цвета и покрываются язвами. Главная зависимость у наркоманов — это деградация. Падение в пропасть затягивает.

Максим Сальников отмечает, что курительные смеси – это почти то же самое, что и синтетический наркотик «соль», только там другая химическая формула. Они тоже относятся к стимуляторам. Но действуют немного по-другому. Смеси зачастую взывают эффект заторможенности, сразу после употребления возможна даже потеря сознания.

— Курительные смеси называют химическими заменителями конопли, но они имеют абсолютно другое воздействие. Смеси подавляют психику, человек просто «тупеет». Это самый глупый и примитивный из наркотиков. Человек «становится дураком», — говорит врач-нарколог.

Также напомним, Максим Сальников рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» о снюсе. Среди жителей области наблюдаются психозы, уже появилась первая смерть из-за жевания никотиносодержащих конфет, жвачек. По мнению врача нарколога Сальникова, на самом деле умерло намного больше людей. Просто эти цифры скрываются.