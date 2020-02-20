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Путин: прожить на 10 800 рублей трудно. Но у меня не самая высокая зарплата

21:07 20.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Жительница Петербурга пожаловалась президенту на трудную жизнь, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

Путин: прожить на 10 800 рублей трудно. Но у меня не самая высокая зарплата
Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе жителей Петербурга

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло 19 февраля, когда он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку.

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.

Собеседница президента предположила, что его зарплата больше.  «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил Путин.

Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин.

Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.

«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется», — сказал Путин.

По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.

«Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — сказал Путин.

При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил президент.

«Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить», — продолжил он.

На вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так.

«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться», — заверил он.

Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.

«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», — ответил глава государства.

После беседы президент сфотографировался с собравшимися, передает «Интерфакс».

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От редакции

Как прожить на 10 800 рублей?

Цукен, 19 февраля 2020 22:22
Женщина, живущая на 10800, поинтересовалась нацпроектами? Человек едва сводящий концы с концами не будет интересоваться такими глупостями, как нацпроекты. Сразу понятно, что это заказуха какая-то, как всегда у этого путина.
Аноним, 20 февраля 2020 11:32
Это вопрос-намёк (скажем дипломатично). Дело в том, что по концепции Путина деньги расфукиваются на сверхдорогостоящие нацпроекты. Именно поэтому "денег нет, вы там держитесь" (что Путин только что и сказал).

Но все нацпроекты провалены. Там не о чем говорить. Ничего не сделано.
Аноним, 19 февраля 2020 22:28
полный пипец..... со стыда бы помер. У власти более 20 лет. Все, что творится в стране, все это его, кивать на прошлое уже нельзя, глупо и стыдно.
1, 20 февраля 2020 00:35
Кивать на прошлое нельзя, глупо и стыдно. Поэтому Путин и не кивает. Он пришел в ситуации когда страна разваливалась, сейчас об этом даже речи нет. Страна движется вперёд, да не без ошибок, но движется. Объективно говоря в России лучше чем сейчас никогда в истории не жили.
Аноним, 20 февраля 2020 11:36
Ворью да, лучшее время в истории не придумать
Аноним, 20 февраля 2020 12:18
Ворьё вырулило в октябре 1917... Даже не ворьё- грабители.
Аноним, 20 февраля 2020 17:26
1, а про то, что Ленин бомбу под страну подложил - это кто трындел?
1, 20 февраля 2020 19:45
Аноним, 20 февраля 2020 17:26
Претензия у тс к тому что творится в стране. Твой комментарий к тому, что случилось в 91м когда союз развалился. Мой комментарий к претензии тс. Путин за 20 лет про прошлое конечно многое мог сказать, или ты считаешь, что Путин этой фразой оправдал все проблемы которые есть сейчас?
Аноним, 19 февраля 2020 23:14
Успокоил, но ведь 10 000 это не 10 000 000 000
Аноним, 19 февраля 2020 23:16
Почему когда он находится рядом с женой то у него такая кислая физиономия
Аноним, 19 февраля 2020 23:37
Какая жена? Это жена Собчака, Нарусова Людмина, или мать Ксении Собчак.
Аноним, 20 февраля 2020 12:13
А 23:16 по-барабану. Лишь бы глыбокомысленно брякнуть.
Поросёнок Пётр, 20 февраля 2020 00:41
Путин садясь в свой бронированный Аурус спрашивает у своего водилы, слышь Петрович, а 10 000 рублей в наши время это много или мало? А то я таких сумм уже лет 20 не видел, не то, что бы в руках держать
Аноним, 20 февраля 2020 11:38
Почему, он же мороженое за пять тысяч покупал и: сдачи не надо
PATRIOT, 20 февраля 2020 08:57
жованый крот. какая оказия.
Иван, 20 февраля 2020 12:08
Почему то мой комментарий не пропустили, написал что наш президент такой человечный
Аноним, 20 февраля 2020 12:54
Потому что ты кремлебот!
Иван, 20 февраля 2020 17:32
Да нет ,просто я смайлик во второй раз не поставил и пропустили, и сразу стал кремлеботом
Аноним, 20 февраля 2020 18:40
Иван, это ничего не меняет: не кремле-, но бот.
Аноним, 20 февраля 2020 14:58
а слабо в конституции прописать оклады ВСЕХ министров и чиновников в размере 3-5 средних зарплат по стране? ну, чтоб власть поближе к народу была ) хотя - кому я это предлагаю За последние 30 лет так ухайдакать страну и оставить её без перспектив -это постараться надо ...когда в золотые нефтеносные 2000 (нефть стоила под 100 баксов и выше ) деньги лились рекой, эти деньги не пошли на модернизацию промышленности , жкх и т.д... они пошли в офшоры и на яхты-виллы за рубежом ...и только после 2014 начали было говорить об импортозамещении, да быстро заткнулись - сидят втихушку на тех же китайских комплектующих....у коммуняк в свое время не было денег на индустриализацию -они деревню зажали, но -все таки построили промышленность ...у нынешних кремлевских были деньги в 2000 е от продажи ресурсов, но эти деньги ушли по личным кошелькам...А ведь в начале 2000х и Саудовская Аравия и Китай еще уступали российской экономике, а теперь эти страны далеко обогнали нас - потому что там так не воровали, как у нас...
1, 20 февраля 2020 15:27
Высокие зарплаты - это часть борьбы с коррупцией. Высокие зарплаты у министров это хорошо, они снижают риск коррупции, но не исключают его совсем конечно. То что ты предлагаешь это бред. Страна развивается, деньги в модернизацию промышленности вкладываются просто ты не в курсе. В тот же НЗИВ с 2010х годов несколько федеральных программ было: более 300 млн., потом более 250 млн., сейчас готовы 1,5 млрд., потом более 3 млрд. и это в один завод примерно за 10 лет. Это что касается принадлежащих государству, впк в частности. Тот же Автоваз стал выпускать вполне приличные авто. Камаз хорошие грузовики выпускает. Ты знаешь, что большинство электробусов в Германии производства Камаза(Нефаз). В Амурской области строится крупнейший завод по переработке гелия.Много предприятий и заводов строится просто ты не интересуешься видимо. В последние годы рекорды по экспорту пшеницы, совку такие объемы и не снились. Импортозамещение уже наверное кждый ощутил на себе. В новосибирской области свинина, курица, молочка вся своя, и цена соответствующая. Совок твой не мог страну накормить, а ухайдаканая Россия смогла. Я сам вижу, что не все хорошо, но все черным мазать очень глупо и выглядит странно со стороны.
Аноним, 20 февраля 2020 16:25
"за последние 30 лет ухайдакать страну..коммунисты построили промышленность".
14:58! Как только саудиты (с подачи США)обвалили цены на нефть, так СССР пусть медленно (но верно) покатился под откос: уйма ничем необеспеченных социальных обязательств, дефицит продовольствия (закупалось), гонка вооружений. Брали кредиты - расплачивались в том числе и политическими уступками (по известному перечню). Ладно в вас намертво засел "Краткий курс истории вкп(б)", но уж новейшую-то историю надо знать не по передовицам "Советской России". Вам должно быть стыдно, товарисч.
Аноним, 20 февраля 2020 17:25
16:25 - верно. Но таки промышленность построили. А нынешние умудрились обойти на повороте. Цены были вообще космические (никогда в истории таких не было) - а не построили вообще ничего. Ни-че-го. Это уметь надо! Суперэффективные!
Андрей, 20 февраля 2020 17:54
Парочку коррупционеров расстреляли бы да конфискацию ввели сразу очухались бы!
Аноним, 20 февраля 2020 18:45
Цены на что и в какой истории? Если в истории инфляции, то вы глыбоко по-коммунистически ошибаетесь. "таки промышленность построили"...а как с товарами-то было, которые она производила? Чего хватало с избытком, так это агитаторов, пропагандистов и заместителей по политической части.
Аноним, 20 февраля 2020 19:42
Цены на углеводороды в истории этого мира. С товарами, которые промышленность производила, был порядок. Если они доходили до магазинов, то были в целом недорогими и даже приемлемыми по качеству. Но вот с ассортиментом всё было грустно - это факт.

В любом случае всё это было да прошло. А вот то, что есть сейчас - вообще ни в какие рамки не лезет. В том числе и по избытку агитаторов и пропагандистов. Что там, по объёму вводу жилья 90-ый год достигли или всё никак? А по мясу на душу населения?
1, 20 февраля 2020 19:52
Аноним, 20 февраля 2020 19:42
Всегда поражался статистике коммунистов-по мясу на душу населения "впереди планеты всей", а в магазинах голяк. Как врут коммунисты все в курсе, оттуда и приписки по объёмам ежегодные. Вот и получается на бумаге все едят с избытком, а в магазинах завтрак туриста и морская капуста. Ну в нац республиках ещё не совсем все плохо было, ведь надо" братский народ" уважить, а русский Ванька потерпит. Спасибо хватит с нас "братьев" , надо и для себя пожить
Аноним, 20 февраля 2020 18:38
Не отвлекайте царя по пустякам
Аноним, 20 февраля 2020 21:02
"Цены на углеводороды в истории этого мира"... перевооружена армия, созданы новые виды оружия. Также за счёт заначки от этих цен страна вполне нормально пережила экономический кризис. Не будь заначки сидели бы все на заднице, а кое-кто торговал бы на газете ворованными смесителями и гайками, как это уже было в 1990-91.
"С товарами, которые промышленность производила, был порядок. Если они доходили до магазинов, то были в целом недорогими качеству. Но вот с ассортиментом всё было грустно - это факт"... типа, саботаж. И не одно десятилетие. Если же они доходили до торговли, то выстраивались по порядку на полках и лежали, т.к. их мало кто желал покупать.
"В том числе и по избытку агитаторов и пропагандистов".
Это интернет,дядя. Советская власть его бы стала душить. А если бы не получилось, то рухнула бы ускоренными темпами.
"Что там, по объёму вводу жилья 90-ый год достигли или всё никак?"...его было так тогда так "много", что не хватало ветеранам ВОВ, которым только теперь отдают.
"А по мясу на душу населения?"...что-то не вяжется с количеством талонов на ту же душу. Советую почитать преамбулу к Продовольственной программе КПСС 1982 года: там более понятным для вас языком всё изложено. Типа, всё замечательно, развитой социализм, но колбасу всё труднее и труднее купить.
1, 20 февраля 2020 21:55
Вот согласен. Всё оппозиционеры почему-то забывают кризис 2008 и периодически усиливающиеся санкции, что конечно хуже чем постоянные. Хорошо, что правительство накопило запасы для будущих кризисов и прибыль начало на социалку пускать. Теперь и будущий кризис легче пережить и социалку можно спокойно наращивать.
Аноним, 20 февраля 2020 23:21
Какие ещё новые виды оружия? Вы про американские мультики из 90-ых или про ракету, которую в 60-ых бросили разрабатывать, а теперь "реанимировали" проект. Запускали её, запускали, а она всё падает да падает... В итоге одну упавшую начали поднимать, она взорвалась, несколько человек насмерть, акватория загажена радиацией. Это вот ЭТО новый вид вооружения??? Он против северодвинцев или против кого???

С ассортиментом не саботаж, а дебильная система распределения. Да и не только.

Это не интернет, мальчик. Это "Агентство интернет-исследований" ака толпа человекороботов, строчащих комменты и новости в нужном ключе за серый государственный нал. Вот, пожалуй, это за "новый вид вооружения" сойдёт. Соглашусь. При советах была цензура, но вот такого позорища - не было.

Ага. Ветеранам ВОВ все 20 лет и "отдают". Скоро ветераны уже кончатся, а отдать похоже так и не успеют. Впрочем это не так мало строят, конечно, это так много пилят и тырят. Ещё о "реновациях" мечтают.

Талоны - были. И пустые прилавки тоже были. И даже очереди были! Кстати очереди куда? К пустым прилавкам? Или что-то уже не клеится?... ;-)

А ещё всегда были магазины с приписочкой "КООП", где не по фиксированным ценам в два-тридцать за килограмм, а в пару-тройку раз бОльшим всегда можно было купить всякого разного - и без очереди! Потом это "ноу-хау" распространили на всю страну и назвали "Гайдаровским чудом". Когда в вечно голодной стране ВДРУГ появились ниоткуда и товары и продукты. А потом ещё и тысячи миллиардеров впридачу.
Никита, 20 февраля 2020 21:19
Андрей, 20 февраля 2020 17:54 какой дурак будет сам себя расстреливать за коррупцию или что-либо другое??
777888, 20 февраля 2020 21:59
опять про Путина прочитали и расплакались !!!Нытики!!!

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