Путин: прожить на 10 800 рублей трудно. Но у меня не самая высокая зарплата

Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло 19 февраля, когда он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку.
«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.
Собеседница президента предположила, что его зарплата больше. «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил Путин.
Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.
«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин.
Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.
«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется», — сказал Путин.
По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.
«Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии», — сказал Путин.
При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.
«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил президент.
«Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить», — продолжил он.
На вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так.
«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться», — заверил он.
Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.
«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», — ответил глава государства.
После беседы президент сфотографировался с собравшимися, передает «Интерфакс».
Но все нацпроекты провалены. Там не о чем говорить. Ничего не сделано.
Претензия у тс к тому что творится в стране. Твой комментарий к тому, что случилось в 91м когда союз развалился. Мой комментарий к претензии тс. Путин за 20 лет про прошлое конечно многое мог сказать, или ты считаешь, что Путин этой фразой оправдал все проблемы которые есть сейчас?
14:58! Как только саудиты (с подачи США)обвалили цены на нефть, так СССР пусть медленно (но верно) покатился под откос: уйма ничем необеспеченных социальных обязательств, дефицит продовольствия (закупалось), гонка вооружений. Брали кредиты - расплачивались в том числе и политическими уступками (по известному перечню). Ладно в вас намертво засел "Краткий курс истории вкп(б)", но уж новейшую-то историю надо знать не по передовицам "Советской России". Вам должно быть стыдно, товарисч.
В любом случае всё это было да прошло. А вот то, что есть сейчас - вообще ни в какие рамки не лезет. В том числе и по избытку агитаторов и пропагандистов. Что там, по объёму вводу жилья 90-ый год достигли или всё никак? А по мясу на душу населения?
Всегда поражался статистике коммунистов-по мясу на душу населения "впереди планеты всей", а в магазинах голяк. Как врут коммунисты все в курсе, оттуда и приписки по объёмам ежегодные. Вот и получается на бумаге все едят с избытком, а в магазинах завтрак туриста и морская капуста. Ну в нац республиках ещё не совсем все плохо было, ведь надо" братский народ" уважить, а русский Ванька потерпит. Спасибо хватит с нас "братьев" , надо и для себя пожить
"С товарами, которые промышленность производила, был порядок. Если они доходили до магазинов, то были в целом недорогими качеству. Но вот с ассортиментом всё было грустно - это факт"... типа, саботаж. И не одно десятилетие. Если же они доходили до торговли, то выстраивались по порядку на полках и лежали, т.к. их мало кто желал покупать.
"В том числе и по избытку агитаторов и пропагандистов".
Это интернет,дядя. Советская власть его бы стала душить. А если бы не получилось, то рухнула бы ускоренными темпами.
"Что там, по объёму вводу жилья 90-ый год достигли или всё никак?"...его было так тогда так "много", что не хватало ветеранам ВОВ, которым только теперь отдают.
"А по мясу на душу населения?"...что-то не вяжется с количеством талонов на ту же душу. Советую почитать преамбулу к Продовольственной программе КПСС 1982 года: там более понятным для вас языком всё изложено. Типа, всё замечательно, развитой социализм, но колбасу всё труднее и труднее купить.
С ассортиментом не саботаж, а дебильная система распределения. Да и не только.
Это не интернет, мальчик. Это "Агентство интернет-исследований" ака толпа человекороботов, строчащих комменты и новости в нужном ключе за серый государственный нал. Вот, пожалуй, это за "новый вид вооружения" сойдёт. Соглашусь. При советах была цензура, но вот такого позорища - не было.
Ага. Ветеранам ВОВ все 20 лет и "отдают". Скоро ветераны уже кончатся, а отдать похоже так и не успеют. Впрочем это не так мало строят, конечно, это так много пилят и тырят. Ещё о "реновациях" мечтают.
Талоны - были. И пустые прилавки тоже были. И даже очереди были! Кстати очереди куда? К пустым прилавкам? Или что-то уже не клеится?... ;-)
А ещё всегда были магазины с приписочкой "КООП", где не по фиксированным ценам в два-тридцать за килограмм, а в пару-тройку раз бОльшим всегда можно было купить всякого разного - и без очереди! Потом это "ноу-хау" распространили на всю страну и назвали "Гайдаровским чудом". Когда в вечно голодной стране ВДРУГ появились ниоткуда и товары и продукты. А потом ещё и тысячи миллиардеров впридачу.