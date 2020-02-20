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Всем в бокс: За побег трех больных с подозрением на короновирус уволили главврача больницы им. Боткина в Петербурге

08:25 20.02.2020 Фото: Википедия
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Три пациентки, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. Но не дождавшись результатов анализов из «Вектора», он убежали.

Всем в бокс: За побег трех больных с подозрением на короновирус уволили главврача больницы им. Боткина в Петербурге
Уволен главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев

Как стало известно «Доктору Питеру», 19 февраля председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя». Временно исполняющим обязанности главного врача назначен Иван Федуняк.
Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали три пациентки, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Петроградский районный суд в отношении одной из сбежавших принял решение о принудительной госпитализации в стационар.

Несмотря на то, что результаты обследования на новый коронавирус не приходят в Петербург, а значит получить как отрицательный, так и положительный ответ нет никакой возможности, Петроградский суд 17 февраля принял решение вернуть «беглянку» Боткинской больницы в бокс — до получения отрицательных анализов на новый коронавирус.

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