Жесткая посадка: АН-2 не набрал высоту и ударился о землю в аэропорту Магадана: видео упавшего самолета от МЧС

Всего на борту находились 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет.

На аэродроме Магадан-13 совершил жесткую посадку частный самолет АН-2

Утром 20 февраля в Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет АН-2, сообщает МЧС по Магаданской области. Всего на борту находились 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет. все 14 человек доставлены в Магаданскую областную больницу для обследования. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Магаданской области, ПСЧ-20, спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России, бригада территориального центра медицины катастроф. Всего привлечено 48 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС 37 человек и 8 единиц техники.

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

На месте работают Следственный комитет по уточнению причин, способствующих данному происшествию.