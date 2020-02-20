8 человек расстрелял террорист в кальянных в Германии

Полиция ведет поиск стрелка

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.

Как сообщает издание Hessenschau, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных. По его информации, три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро — в заведении в районе Кессельштади.

Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один. «Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять», — сообщает издание.



После этого подозреваемый, по данным Hanauer Anzeier, открыл стрельбу в киоске в районе Хоймаркт.Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.

Источник: РИА Новости