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8 человек расстрелял террорист в кальянных в Германии

08:58 20.02.2020 Фото: 24tv.ua
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Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.

8 человек расстрелял террорист в кальянных в Германии
Полиция ведет поиск стрелка

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Как сообщает издание Hessenschau, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных. По его информации, три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро — в заведении в районе Кессельштади.
Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один. «Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять», — сообщает издание.

После этого подозреваемый, по данным Hanauer Anzeier, открыл стрельбу в киоске в районе Хоймаркт.
Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Можно ли остановить террор?

Аноним, 20 февраля 2020 09:08
какой ужас.
спокойная страна с демократией и ценностью человеческой жизни.
ну-ну...

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