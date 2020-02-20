2 кг кокаина на 30 млн рублей нашли в посылке таможенники в Новосибирске

Сейчас заказчик партии наркотика задержан

Около 2 кг кокаина оценочной стоимостью 30 млн руб. обнаружили сибирские таможенники в посылке из Бельгии при задержании получателя рядом с почтовым отделением в Новосибирске. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России.

В посылке содержалось около 1986,2 г белого порошкообразного вещества, помещенного в банки из-под натурального кофе с целью сокрытия от таможенного контроля. Экспертиза установила, что изъятое вещество является кокаином, перемещавшимся в особо крупном размере. Стоимость данной партии может составлять 30 млн руб.

Имя и адрес заказчик – 29-летний местный житель – указал фиктивные. В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны, упаковочный материал для сбыта наркотических средств, а также вещества, имеющие признаки наркотических, и денежные средства, предположительно полученные от реализации наркотиков.



Предварительно установлено, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже наркотических средств.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Федеральная таможенная служба