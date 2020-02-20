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Триллион рублей не потратили из бюджета России. Это худший показатель за 11 лет

09:45 20.02.2020 Фото: twitock.com
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Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе «национальная экономика», где остались неизрасходованными 253,8 миллиарда рублей.

Триллион рублей не потратили из бюджета России. Это худший показатель за 11 лет
Кудрин назвал виновных в провале

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
По его словам, уровень исполнения бюджета составил 94,5%, а федеральной адресной инвестиционной программы — 76%. «То есть ниже, чем когда-либо», — отметил глава контрольного органа.

Как отмечается в опубликованных в четверг материалах, сложившаяся ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет. Хуже всего ситуация с исполнением бюджета сложилась в разделе «национальная экономика», где остались неизрасходованными 253,8 миллиарда рублей. По словам Кудрина, речь идет о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы компаний на исполнение разных задач, а так же об инвестировании в разные направления, включая дорожное хозяйство.

На втором месте антирейтинга — раздел «национальная оборона», где остались не истраченными 236 миллиардов рублей. На третьем месте -«общегосударственные расходы» (232,8 миллиарда рублей).

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Глава контрольного органа добавил, что Мишустин уже поручил подчиненным разобраться в причинах неисполнения и назвать виновников. Кудрин выразил надежду, что в новом году такая ситуация не повторится. «Знаю даже, что настрой у правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены», — заключил Кудрин.
Счетная палата и ранее предупреждала, что около триллиона рублей расходов бюджета за 2019 год может быть не исполнено. В Федеральном казначействе тогда объяснили это отказом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов. Минфин заявлял, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены целевым образом.

Источник: РИА Новости

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